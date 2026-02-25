Într-o intervenție la Digi24, Gabriel Biriș a făcut distincția între ceea ce numește „tăieri” și o veritabilă reformă administrativă:

„Acum nu vorbim de o reformă în zona administrației publice locale sau centrale, vorbim de niște tăieri de costuri. Reformă vom avea atunci când discutăm de reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale, de reducere a numărului de județe, de reducerea numărului de parlamentari. Până atunci vorbim de niște tăieri. Evident că oamenii sunt nemulțumiți, la fel cum a fost foarte mulțumiți când fondul de salarii a crescut cu 40% în 2 ani. Cam asta se întâmplă. În ședința aceasta de Guvern cel mai probabil vor fi adoptate aceste ordonanțe de urgență și după aceea vom vedea ce se va întâmpla”, a explicat Gabriel Biriș, la Digi24.

Avocatul a subliniat că astfel de măsuri generează nemulțumiri, dar că ele vin într-un context în care cheltuielile salariale au crescut accelerat în ultimii ani.

Întrebat despre corelarea reducerilor de la stat cu pachetul de relansare economică, Biriș a explicat că, în această etapă, efectul principal vizează deficitul:

„Deocamdată, tăierile de la stat înseamnă reducerea deficitului bugetar”.

El avertizează însă că dezechilibrul fiscal rămâne semnificativ:

„Deficitul bugetar este unul excesiv în continuare și va rămâne excesiv și după aceste tăieri. Cum orice cheltuieli suplimentare de la buget vor fi făcute din împrumuturi. Asta să fie clar pentru toată lumea”.

Gabriel Biriș recunoaște că unele prevederi pot avea efecte punctuale pozitive, în special pentru microîntreprinderi:

„Măsurile de relansare economică, cealaltă ordonanță de urgență conține niște măsuri, hai să spunem așa de salutat la nivel micro, modificările de la microîntreprinderi și de creștere a pragului de scutire pentru aplicarea plății TVA la încasare, însă conține și niște măsuri aparent bune”.

Cu toate acestea, evaluarea generală rămâne critică:

„Măsurile de relansare economică, în lectura mea, sunt precum agheasma, adică te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate.”

Referindu-se la fondurile disponibile prin PNRR, avocatul fiscalist a atras atenția asupra dimensiunii pierderilor din necolectarea TVA:

„Știu că ministru Pîslaru face treabă foarte bună, dar nu e numai dânsul în Guvernul ăla. Probabil că o mare parte vor fi luați, dar vreau să mai spun un lucru că noi acum ne concentrăm, ne ducem așa, după o fentă. Toate sumele din PNRR sunt doar o treime din GAP-ul de TVA în aceeași perioadă”.

Biriș susține că România ar fi pierdut miliarde de euro din cauza necombaterii eficiente a fraudei fiscale:

„România a pierdut câteva miliarde de euro din necombaterea fraudei la TVA. Și asta e cea mai importantă sursă de creștere a veniturilor bugetare și, din păcate, măsurile pe care le vedem acum nu cred că vor ajunge”.

Critici privind eficiența măsurilor economice

Declarațiile lui Gabriel Biriș apar în contextul în care Guvernul a adoptat două ordonanțe de urgență: una privind reforma administrației publice și alta dedicată relansării economice. Executivul susține că aceste măsuri urmăresc stabilizarea finanțelor publice și stimularea creșterii economice.

Avocatul fiscalist rămâne însă rezervat în privința efectelor concrete, considerând că ajustările actuale sunt insuficiente pentru a produce schimbări economice majore.