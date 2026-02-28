Deși inițial s-a raportat un excedent, analiza detaliată arată că acesta nu provine dintr-o creștere reală a eficienței colectării veniturilor, ci din măsuri care pot avea efecte negative asupra economiei, subliniază economistul Radu Georgescu într-o postare realizată pe Facebook.

Creșterea veniturilor bugetare pe ianuarie 2026 a fost determinată în principal de majorările de taxe, inclusiv impozitul pe dividende, TVA și taxele suplimentare aplicate în anul precedent sectoarelor IT, construcții și agricultură. Raportul oficial nu menționează nicio îmbunătățire a colectării fiscale, indicând că nu există o performanță suplimentară a administrației fiscale, ci doar o creștere cauzată de majorarea taxelor existente.

„Miracolul privind excedentul bugetar pe ianuarie a tinut doar o zi

Ieri a aparut stirea ca Guvernul a avut excedent bugetar in ianuarie

Azi au venit datele oficiale

Partea proasta este ca acest excedent bugetar vine din actiuni ale Guvernului care au efecte economice negative

Partea buna este ca in Romania mai este o sansa

Inca sunt oameni integri care spun adevarul, chiar cu riscul de a-si pierde jobul”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Pe de altă parte, cheltuielile guvernamentale pentru investiții au fost reduse semnificativ în luna ianuarie, ceea ce afectează negativ fluxul investițiilor vitale pentru economie. Această reducere a cheltuielilor de capital poate sufoca creșterea economică și poate avea repercusiuni asupra dezvoltării sectoarelor strategice.

„Cei de la Ministerul de Finante care au scris raportul oficial privind executia bugetara pe ianuarie ar trebui decorati de Presedinte

Felicitari!

In raport au scris exact ce nu dorea Guvernul sa se stie

Am incercuit datele in care se explica faptul ca veniturile pe ianuarie au crescut din cauza cresterilor de taxe : impozit pe dividende, TVA si taxele crescute anul trecut pentru industriile IT, constructii si agricultura

In raport nu spune nimic de o mai buna colectare de taxe”, a mai scris economistul.

Analiza raportului oficial reflectă, totuși, existența unor oameni integri în instituțiile publice care transmit datele corecte, chiar cu riscul pierderii locului de muncă, subliniază economistul. Aceasta reprezintă o șansă pentru România, arătând că, în ciuda politicilor guvernamentale cu efecte negative, mai există specialiști care comunică adevărul și oferă o imagine reală asupra situației economice.

„De asemenea cei care au scris acest raport au pus un grafic in care se vede ca Guvernul a redus puternic cheltuielie cu investitiile in ianuarie 2026

Acest lucru sufoca economia deoarece Guvernul a scazut fluxul de investitii vitale pentru economie”, a subliniat acesta.

Concluzia generală este că excedentul bugetar raportat pentru ianuarie 2026 nu reprezintă o performanță reală a Guvernului, ci rezultatul unor creșteri de taxe și al reducerii investițiilor, cu impact negativ asupra economiei.

„Concluzii

In Romania mai este o sansa

In Romania inca sunt oameni integri care spun adevarul, chiar cu riscul de a-si pierde jobul”, a conchis Radu Georgescu.

