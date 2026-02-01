Un studiu recent ne arată că persoanele foarte în vârstă care mănâncă carne ar putea avea șanse mai mari să trăiască peste 100 de ani. Totuși, cercetătorii spun să luăm aceste rezultate cu prudență, pentru că ele depind mult de greutatea și alimentația persoanei pe măsură ce îmbătrânește.

Studiul, publicat de ScienceAlert, urmărit peste 5.000 de chinezi de peste 80 de ani, participanți la un proiect început în 1998. Până în 2018, s-a observat că cei care nu mâncau carne aveau mai puține șanse să devină centenari decât cei care mâncau carne.

La prima vedere, pare contrar altor studii care spun că dietele vegetariene scad riscul de boli de inimă, diabet și obezitate. Specialiștii explică că la bătrânețe nevoile corpului se schimbă: scade masa musculară, densitatea oaselor și apetitul, iar riscul de subnutriție și fragilitate crește.

Analiza a arătat că riscul de a nu ajunge la 100 de ani era mai mare doar la persoanele subponderale care nu mâncau carne. La cei cu greutate normală, nu s-a observat niciun risc suplimentar. Subponderalitatea la vârstnici este deja legată de o mortalitate mai mare și fragilitate.

Problema subponderalității nu a fost observată la persoanele foarte în vârstă care includeau în alimentația lor pește, lactate sau ouă. Aceste alimente furnizează nutrienți esențiali, precum proteinele, vitamina B12, calciul și vitamina D, substanțe care joacă un rol foarte important pentru sănătatea mușchilor și a oaselor. Cercetătorii explică faptul că un consum moderat de produse de origine animală poate contribui semnificativ la menținerea masei musculare și la reducerea riscului de fragilitate la persoanele în vârstă.

Studiul care a stat la baza acestor concluzii a fost unul observațional, ceea ce înseamnă că el arată doar o legătură statistică între alimentație și sănătate, dar nu demonstrează că mâncatul acestor alimente cauzează direct o viață mai lungă sau o sănătate mai bună. Autorii studiului subliniază clar că aceste rezultate nu contestă beneficiile deja demonstrate ale dietelor bazate pe plante, ci mai degrabă arată că recomandările nutriționale trebuie adaptate la vârsta fiecărei persoane și la starea sa generală de sănătate.

În plus, datele obținute susțin ceea ce specialiștii numesc „paradoxul obezității”, potrivit căruia, la vârste foarte înaintate, o greutate ușor mai mare poate fi asociată cu o supraviețuire mai bună. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de adulții mai tineri, unde excesul de greutate poate fi riscant, la vârstnici o greutate puțin mai mare poate avea un efect protector și poate contribui la menținerea sănătății și a vitalității.