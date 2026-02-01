Concret, de la începutul lunii februarie 2026, bancnotele emise de BNR vor purta o nouă semnătură a casierului central, element oficial de design și siguranță al monedei naționale, alături de semnătura guvernatorului.

Schimbarea survine ca urmare a numirii unui nou director la conducerea Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie, structură responsabilă de emiterea și gestionarea numerarului. Aceasta este prima actualizare a semnăturii de pe bancnote din ultimul sfert de secol, ceea ce subliniază caracterul istoric al anunțului.

„Se schimbă banii în România. Nu mult — dar se schimbă!”, a scris Cristian Popa, președintele Comisiei de Numismatică și membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), într-un anunț pe LinkedIn.

Începând cu 1 februarie 2026, funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie va fi preluată de Mugur Tolici, în vârstă de 56 de ani. Acesta îl succede pe Ion Nițu, care a ocupat această poziție din anul 1999. Mugur Tolici este angajat al Băncii Naționale a României de peste 30 de ani și a deținut mai multe funcții în cadrul instituției, având inclusiv experiență de conducere în alte direcții importante, cea mai recentă fiind Direcția Resurse Umane. Numirea sa marchează o schimbare semnificativă în structura de conducere a băncii centrale.

„Începând cu 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României. În prezent director al Direcției Resurse Umane, acesta preia atribuțiile de la domnul Ion Nițu, care a condus DETC începând cu anul 1999. Nu doar că este unul dintre directorii cu experiență internațională ai băncii, coordonând până acum o direcție importantă, dar Mugur Tolici este și un manager foarte bun, muncitor și proactiv. Iar, ca bonus pentru colecționarii de bancnote, are și o semnătură frumoasă”, a mai scris Cătălin Popa.

Toate bancnotele românești, de la cele cu valoare nominală de 1 leu până la cele de 500 de lei, vor continua să fie valabile și să circule în paralel cu noile serii. Bancnotele cu noua semnătură vor intra treptat în circulație, pe măsură ce BNR și instituțiile bancare vor emite numerar nou pentru a înlocui bancnotele uzate. Oficialii BNR au precizat că schimbarea este una strict de design și nu afectează valoarea, cursul sau puterea de cumpărare a monedei naționale.

„Noile bancnote vor circula, desigur, în paralel cu cele aflate deja în uz”, a explicat Cristian Popa.

Ultima modificare majoră a banilor din România a avut loc în anul 2005, când Banca Națională a României a realizat denominarea leului. Atunci, au fost eliminate patru zerouri din moneda națională, iar 10.000 de lei vechi au devenit 1 leu nou, fiind introduse bancnote și monede complet noi. De la acel moment, structura monedei nu a mai fost modificată, iar schimbările operate de BNR au vizat exclusiv aspectul bancnotelor și îmbunătățirea elementelor de securitate.

În acest interval, banca centrală a emis și bancnote cu circulație mai redusă, precum bancnota de 20 de lei, introdusă la 1 decembrie 2021. Aceasta o are în prim-plan pe Ecaterina Teodoroiu și face parte din seria de bancnote și monede dedicate personalităților și tradițiilor istorice românești. Deși este pusă oficial în circulație, bancnota de 20 de lei este considerată relativ rară în utilizarea zilnică.