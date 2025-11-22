Gala Capital Performeri din Sănătate s-a desfășurat miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un cadru dedicat celebrării celor care contribuie în mod constant la îmbunătățirea și modernizarea sistemului medical românesc.

Ediția din acest an a adus în prim-plan personalități de referință din domeniul sănătății: medici de elită, rețele de clinici și spitale publice și private, companii importante din industria farmaceutică, precum și producători de medicamente și suplimente, toți fiind premiați pentru performanțele și proiectele care au avut un impact semnificativ asupra sectorului.

Pe parcursul evenimentului, Capital a evidențiat realizările din spitalele publice și private, mediul universitar, sectorul farmaceutic, industria echipamentelor medicale, rețelele de clinici și lanțurile de farmacii, schițând direcțiile de evoluție ale unui sistem medical aflat în continuă transformare.

Premianții reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care, zi de zi, contribuie la funcționarea și progresul sănătății din România. Ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate oferă cititorilor oportunitatea de a descoperi numeroase alte proiecte, inițiative și personalități esențiale pentru dezvoltarea acestui domeniu.

Această revistă va fi disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, atât în punctele de difuzare a presei, cât și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

„Acum, oferim un premiu care onorează una dintre profesiile cele mai apropiate de viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi: medicina de familie”, a fost introducerea pentru această distincție.

În acest an, prof. univ. dr. Alexandra Stănescu a scris istorie: a devenit primul medic de familie din România ales în Comitetul Executiv al filialei europene a Organizației Mondiale a Medicilor de Familie (WONCA).

Este o recunoaștere internațională care validează ani de dedicare, formare și leadership – și arată încă o dată că medicina de familie este coloana vertebrală a sistemului de sănătate.

„Recunosc că sunt emoționată și am fost surprinsă să primesc acest premiu. Cu toată recunoștința și aprecierea pentru dumneavoastră și tot ceea ce faceți. Pot spune că am plecat la drum din altă specialitate, aceea despre care vorbea mai devreme doamna conferențiar, de dermatovenerologie. Dar nu am plecat către cosmetologie, eu am plecat către medicina de familie. Și am primit întrebarea de foarte multe ori, de ce? Din pasiune, din dorința de a schimba ceva într-o specialitate, din punctul meu de vedere, grea, care a fost văzută foarte mult timp ca Cenușăreasa și nu a fost apreciată. Și lucrurile se schimbă. Suntem pe un făgaș bun și trebuie să continuăm. Trebuie să ne aliniem la standardele europene în ceea ce privește medicina de familie și nu numai, inclusiv la standardele mondiale. Tot ceea ce am reușit până acum nu am reușit singură, am avut parte de susținere. Și aici aș vrea să menționez… Le voi spune la început doi oameni, pentru că în primul rând sunt oameni, au un suflet mare. Domnul rector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davira”, domnul profesor universitar, doctor Viorel Jinga. Mulțumesc pentru sprijin! Și doamnei prorector, profesor universitar, doctor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România și din București. Mulțumesc, doamna profesor, pentru tot sprijinul! Sunt oameni extraordinari care au fost alături în acest demers pentru a aduce medicina de familie acolo unde îi este locul. Și anume, ea este poarta de intrare a pacienților în sistemul sanitar, pentru a ajunge la timp, la dumneavoastră, la restul specialităților. Putem face o echipă împreună. Pentru mine, studenții și rezidenții în specialitatea medicină de familie reprezintă speranța. Așa că, cu speranță în suflet, cu apreciere pentru acest premiu vă doresc o viață sănătoasă și o seară minunată în continuare. Mulțumesc foarte frumos!”, a transmis Prof. Univ. Dr. Alexandra Stănescu pe scena Galei Capital.

