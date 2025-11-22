Gala Capital Performeri din Sănătate a avut loc miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un cadru dedicat recunoașterii celor care contribuie esențial la evoluția și profesionalizarea sistemului medical românesc.

Ediția din acest an a adus în prim-plan personalități de referință din sănătate: medici de elită, rețele de clinici și spitale publice și private, alături de companii de top din industria farmaceutică, producători de medicamente și suplimente, distinși pentru proiectele și performanțele lor remarcabile.

De-a lungul galei, Capital a evidențiat realizări din spitalele publice și private, mediul universitar, sectorul farmaceutic, industria echipamentelor medicale, rețelele de clinici și lanțurile de farmacii, conturând o imagine coerentă a direcțiilor de dezvoltare ale unui sistem medical aflat într-un amplu proces de transformare.

Premianții reprezintă doar o parte a profesioniștilor care contribuie, zi de zi, la buna funcționare și modernizarea sănătății în România. Ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate îi invită pe cititori să descopere numeroase alte proiecte, inițiative și personalități care influențează decisiv progresul acestui sector.

Pentru cei interesați, revista va fi disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, atât la punctele de difuzare a presei, cât și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

„Și iată-ne ajunși la ultimul premiu al serii – un premiu care vorbește despre inovație, utilitate reală și despre tehnologia pusă în slujba pacienților”, a fost introducerea pentru această distincție.

MedRadar s-a născut dintr-o nevoie simplă, dar esențială: aceea ca pacienții să poată găsi rapid medicamentele de care au nevoie.

Astăzi, peste 35.000 de utilizatori se bazează pe MedRadar pentru informații actualizate despre disponibilitatea medicamentelor, programul farmaciilor, prețuri și descrieri de produse.

Un exemplu de tehnologie care reduce stresul, economisește timp și oferă acces la tratament, exact atunci când contează cel mai mult.

Premiul a fost înmânat domnului Daniel Gorgan, CTO MedRadar.

„Sunt foarte onorat și emoționat în același timp că mă aflu acum aici în fața dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc redacției Capital și lui Adrian Lambru pentru că ne-a acordat acest premiu, binemeritat de altfel. Vreau să-i mulțumesc în același timp și colegului meu, Cristian Rădulescu, care din păcate nu se află aici, dar ne vede online în acest moment. Totodată vreau să mulțumesc și celor aproape 40.000 de utilizatori ai aplicației, care ne folosesc aplicația și ne recomandă mai departe. Fără ajutorul cărora nu am putea să fim aici, deoarece noi avem un buget de marketing egal cu zero. Și în același timp, în ultimul rând, și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc soției și familiei pentru că au fost aproape de mine și m-au încurajat în nopțile târzii în care a trebuit să lucrăm la aplicație. Vă mulțumesc și seara bună în continuare!”, a transmis Daniel Gorgan de pe scena Galei Capital.

