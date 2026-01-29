Azi, 29 ianuarie, Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului privind medalia de bronz câștigată de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Decizia vine după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase inițial medalia în urma unei contestații depuse de delegația României, însă instanța elvețiană a considerat necesară o nouă analiză a dosarului.

Fosta mare campioană a României Nadia Comăneci a declarat că percepe această etapă ca fiind una procedurală menită să asigure o examinare riguroasă a tuturor faptelor. Ea a subliniat că, dincolo de aspectele tehnice, principala preocupare rămâne impactul emoțional asupra sportivelor.

Nadia Comăneci a apreciat că prelungirea stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică considerabilă asupra celor trei gimnaste implicate. În opinia sa, este regretabil ca tinerele să fie obligate să treacă printr-un astfel de carusel de emoții.

„Înțeleg ca este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor. Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate. Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută. Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească”, a declarat Nadia Comăneci.

Avocatul Anei Maria Bărbosu, Sabin Gherdan, a recunoscut că nu se aștepta la o decizie atât de dură din partea Tribunalului Federal Elvețian și a precizat că gimnasta a rămas temporar fără medalia de bronz.

El a explicat că instanța a identificat vicii de procedură care nu pot fi imputabile clientei sale, ci Tribunalului de la Lausanne, precum și erori de organizare a competiției de către Federația Internațională de Gimnastică. Aceste aspecte au determinat judecătorii elvețieni să admită revizuirea și să trimită cauza spre rejudecare la TAS.

Gherdan a explicat pentru Euronews România că următoarea etapă va presupune analizarea admisibilității probei video depusă ulterior de partea americană, iar procedura trebuie să fie realizată în limitele stabilite de Tribunalul Federal Elvețian.

„În motivarea Tribunalului Federal Elvețian, s-au reținut anumite vicii de procedură care nu ne pot fi imputabile nouă, ci Tribunalului de la Lausanne. De asemenea, s-au reținut anumite vicii de organizare a competiției de către Federația Internațională de Gimnastică. Și aceste aspecte au determinat judecătorii de la Tribunalul Federal Elvețian să admită revizuirea și să trimită cauza spre rejudecare la TAS. Vom aștepta un răspuns din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care trebuie să continuie procedura în limitele care i-au fost trasate de către Tribunalul Federal Elvețian. Mai exact, să analizeze admisibilitatea probei video depusă de către partea americană ulterior încheierii dezbaterilor în primul ciclu procesual”, a precizat avocatul într-o intervenție pentru Euronews România.

Sabin Gherdan a adăugat că va exista cu siguranță o nouă audiere, iar orice parte nemulțumită de hotărârea TAS va putea să se adreseze din nou Tribunalului Federal Elvețian.

Avocatul a precizat că toate părțile implicate au fost informate cu privire la decizia Tribunalului Federal Elvețian, inclusiv Sabrina Maneca Voinea, față de care cererea de revizuire și recurs a fost respinsă, precum și Federația Română de Gimnastică și președintele acesteia, Dan Suciu.

Sabin Gherdan a subliniat că hotărârea Tribunalului Federal Elvețian este una fără precedent în ceea ce privește critica adusă forurilor internaționale. El a afirmat că judecătorii au menționat erori grave de notificare și neglijență semnificativă, evidențiind un nivel de duritate rar întâlnit față de TAS și Federația Internațională de Gimnastică, cunoscute la nivel global pentru profesionalismul lor.