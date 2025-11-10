Organizatorii Sports Festival 2026 au anunțat că biletele pentru meciul oficial de retragere a Simonei Halep vor fi puse în vânzare începând cu 10 noiembrie. Evenimentul este programat sâmbătă, 13 iunie 2026, de la ora 17:00, în Arena BT din Cluj-Napoca, și se anunță unul dintre cele mai urmărite momente sportive ale anului.

Locurile din sectorul VIP vor fi cele mai costisitoare, urmând să atingă 1.000 de lei după finalizarea vânzărilor preliminare. La polul opus, fanii care aleg peluzele etajului superior vor putea achiziționa bilete la prețul de 145 de lei. Toate tichetele vor fi disponibile exclusiv prin platforma Entertix, sistemul folosit pentru distribuția oficială.

Acest mecanism de vânzare reflectă cererea ridicată pentru accesul la eveniment, dat fiind faptul că publicul va putea urmări pentru ultima dată pe teren o jucătoare care a dominat tenisul mondial timp de mai mulți ani.

etragerea Simonei Halep la Cluj-Napoca nu este un eveniment singular în cariera sa. În 2025, ea a disputat ultimul meci oficial din circuitul WTA la Openul Transilvaniei, turneu WTA 250 transmis de VOYO și Pro Arena. Organizatorii Festivalului Sporturilor subliniază că revenirea sa în acest oraș are o semnificație specială, atât pentru ea, cât și pentru comunitatea locală de fani.

Fostul număr unu mondial va fi punctul central al ediției 2026, iar prezența sa garantează interesul ridicat al publicului. Evenimentul marchează nu doar finalul carierei sale profesionale, ci și un moment de celebrare a tenisului românesc pe plan internațional.

Această alegere a orașului pentru retragere are implicații și din perspectiva promovării Clujului ca destinație importantă pentru evenimente sportive de nivel înalt, atrăgând atât spectatori, cât și atenția media.

Sports Festival a fost, în trecut, gazda unor nume mari din sportul mondial, iar organizatorii au menționat că edițiile anterioare au inclus participarea unor sportivi precum Ronaldinho, Adriano, Robert Pires, Gheorghe Hagi, Andre Agassi sau Steffi Graf. Prezența Simonei Halep completează această tradiție de a aduce figuri marcante ale sportului în fața publicului român.

Evenimentul reprezintă o platformă unică pentru fani, oferind oportunitatea de a interacționa cu legende sportive și de a urmări momente de performanță istorică. Organizația care se ocupă de Festival gestionează și imaginea Simonei Halep, ceea ce asigură coerența și vizibilitatea maximă a retragerii sale oficiale.

În acest context, meciul de retragere capătă o valoare simbolică suplimentară, fiind nu doar un spectacol sportiv, ci și un moment de recunoaștere a carierei unei jucătoare care a inspirat generații întregi.

Meciul oficial de retragere al Simonei Halep va fi organizat cu două săptămâni înainte de începerea ediției 2026 a turneului de la Wimbledon. În această competiție, Halep va participa alături de Horia Tecău în proba demonstrativă de dublu dedicată legendelor tenisului.

Această perioadă a anului este relevantă pentru tenisul internațional, iar programarea retragerii în apropierea unui turneu de prestigiu adaugă un element suplimentar de vizibilitate. Fanii vor avea astfel ocazia de a urmări performanța sa pe două planuri: retragerea oficială în România și participarea la un turneu demonstrativ internațional.

Prezența simultană în cadrul Sports Festival și Wimbledon reflectă recunoașterea la nivel mondial a contribuției Simonei Halep la tenis și asigură că retragerea sa va fi remarcată pe plan internațional, consolidând imaginea sa de legendă a sportului românesc.