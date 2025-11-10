Cererea pentru meditații în România a crescut cu 30% de la începutul anului școlar 2025-2026, iar matematica și engleza domină topul preferințelor părinților. Basak Taspinar Degim, co-CEO HomeRun, ne explică acest fenomen prin presiunea examenelor și dorința de dezvoltare personală. Elevii de gimnaziu caută în special sprijin la matematică, iar engleza atrage atât copii, cât și tineri adulți.

Meditațiile față în față recâștigă popularitate, fiind preferate de 71% dintre familii pentru interacțiunea directă și feedback imediat.

Basak Taspinar Degim (co-CEO HomeRun): Fiind una dintre cele mai importante platforme locale de servicii din România, HomeRun înregistrează o creștere accelerată a serviciilor de meditații. Datele noastre oferă informații importante despre modul în care familiile din România iau decizii legate de educație și despre factorii care influențează preferințele lor în acest peisaj educațional în continuă evoluție.

Cererile înregistrate în HomeRun arată că interesul în creștere pentru meditații este rezultatul unui mix de factori, a căror influență diferă în funcție de materie. În cazul matematicii, principala motivație pare să fie presiunea examenelor. Mulți părinți se concentrează pe pregătirea pentru examenele naționale, precum sunt Evaluarea Națională și Bacalaureatul, apelând la meditații pentru a-și ajuta copiii să se pregătească mai bine. Aceste examene stimulează competitivitatea și influențează adesea oportunitățile educaționale viitoare, motiv pentru care tot mai mulți părinți aleg să înceapă procesul de pregătire suplimentară încă din ciclul primar. Acest lucru pare să reiasă și din îngrijorările privind decalajele din educație menționate în rapoartele PISA ale OCDE, care arată că elevii români continuă să obțină rezultate sub media europeană la matematică.

În cazul limbii engleze, principalele motive par să fie legate de dorința de dezvoltare personală și de oportunitățile internaționale. Tot mai mulți oameni sunt de părere că limba engleză este esențială pentru educație, carieră și mobilitate globală. Adulții investesc mai mult în cursuri de engleză pentru a-și crește șansele de angajare și încrederea în contexte profesionale internaționale.

Basak Taspinar Degim (co-CEO HomeRun): Matematica rămâne importantă pentru performanța academică, în timp ce engleza continuă să fie limba oportunităților globale. În cazul matematicii, cererea constantă este legată de importanța examenelor din sistemul educațional românesc, care influențează parcursul școlar al elevilor. Peste 80% dintre solicitările primite pe HomeRun provin de la părinți ai copiilor cu vârste între 12 și 14 ani, adică elevi de gimnaziu (clasele V–VIII), iar aproximativ 20% vin din partea liceenilor care se pregătesc pentru Bacalaureat. Părinții consideră matematica o materie fundamentală care are nevoie de învățare continuă, mai ales că ritmul din clasă nu lasă prea mult loc pentru ajutor personalizat.

În ceea ce privește engleza, cererea este distribuită pe o gamă mai largă de vârste, dar rămâne concentrată în mare parte în învățământul preșcolar. Peste 75% dintre solicitări vizează copii cu vârste între 10 și 12 ani, iar unii părinți încep chiar de la 3–4 ani pentru a le oferi celor mici un start timpuriu. Restul de 25% dintre cereri provin de la tineri adulți între 27 și 30 de ani, majoritatea începători (nivel A1), care preferă sesiuni în grupuri mici de 2–4 participanți. De obicei, acești cursanți sunt profesioniști care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare la locul de muncă sau să acceseze oportunități internaționale. Această atracție pentru limba engleze se explică astfel prin dublul său rol: succes academic pentru copii și dezvoltare profesională pentru adulți.

Basak Taspinar Degim (co-CEO HomeRun): După câțiva ani de tranziție către meditațiile online, tot mai multe familii redescoperă avantajele predării față în față. Datele noastre arată că 71% dintre cererile pentru serviciile de meditații sunt acum pentru sesiuni în format fizic, în creștere față de 67% anul trecut. Tendința este similară și pe celelalte piețe principale ale noastre, unde între 71% și 85% dintre cereri pentru serviciile care pot fi prestate online, precum nutriție, psihologie sau lecții private, sunt de fapt pentru întâlniri față în față. Această schimbare este determinată în primul rând de nevoile de învățare ale elevilor mai tineri, care se concentrează mai bine în cadrul unei interacțiuni directe și personale. Părinții menționează adesea că sesiunile fizice de meditații creează o relație mai strânsă între elev și profesor, permit feedback imediat, o mai bună înțelegere a limbajului nonverbal și un ritm de învățare adaptat fiecărui copil, aspecte dificil de reprodus în mediul online.

Mulți părinți caută acum un echilibru între expunerea digitală și metodele tradiționale de învățare. În plus, pentru pregătirea examenelor, structura și responsabilitatea aduse de întâlnirile fizice creează un cadru mai concentrat și orientat spre rezultate. Împreună, acești factori au contribuit la creșterea constantă a popularității meditațiilor fizice. Observăm că meditațiile fizice duc adesea la un angajament mai puternic și la rezultate mai bune în procesul de învățare, în special pentru elevii care beneficiază de îndrumare structurată, față în față.

Basak Taspinar Degim (co-CEO HomeRun): În ciuda creșterii semnificative a cererii, prețurile pentru meditații au rămas remarcabil de stabile. Conform datelor de pe platforma noastră, utilizatorii plătesc în medie aproximativ 137 RON pentru o sesiune de meditații la matematică și 94 RON pentru limba engleză.

Unul dintre factorii principali ai acestui echilibru este creșterea cu 133% a numărului de profesori care oferă meditații la matematică în 2025, ceea ce a permis absorbirea cererii suplimentare fără ca prețurile să crească. În plus, sistemul nostru dinamic de tarifare a lead-urlilor ajută la ajustarea costurilor pe care furnizorii de servicii le au în funcție de condițiile reale ale pieței, ceea ce susține un climat concurențial echitabil și asigură un flux constant de profesori calificați.

Prin platforma noastră, ajutăm utilizatorii să găsească în mod eficient profesori prin anunțuri transparente, recenzii verificate și posibilitatea de a compara rapid ofertele. Acest sistem le permite elevilor să găsească rapid profesioniști disponibili, iar profesorilor să își optimizeze programul. Prin distribuirea uniformă a cererilor și menținerea vizibilității disponibilității tutorilor, HomeRun contribuie la un ecosistem echilibrat și sustenabil, în care se păstrează atât accesibilitatea, cât și calitatea serviciilor.

Basak Taspinar Degim (co-CEO HomeRun): În România, datele noastre arată câteva tendințe clare care diferențiază piața locală de servicii de meditații de celelalte piețe europene. Deși sunt diferențe, pe piețele noastre europene, matematica este constant materia cea mai căutată, cererea atingând un nivel maxim în lunile septembrie, ianuarie și octombrie, perioade care coincid cu etapele academice importante și sesiunile de examene.

În comparație cu piețe precum Italia, Spania sau Marea Britanie, unde majoritatea cererilor pentru meditații provin de la adulți cu vârsta peste 19 ani, România se remarcă prin accentul pus pe elevii mai tineri. Majoritatea cererilor locale sunt făcute de părinți care caută meditatori pentru copii sub 12 ani, ceea ce indică o atenție sporită acordată educație de la vârste fragede și pentru sprijinul academic continuu.

Aceste informații stau la baza strategiei noastre de dezvoltare pentru piața din România. Folosind date în timp real și sisteme de potrivire bazate pe inteligență artificială, ne propunem să anticipăm ciclurile de cerere, să asigurăm disponibilitatea constantă a profesorilor calificați și să extindem gama de materii în domeniile cu creștere rapidă. Obiectivul nostru este să folosim datele pentru a face procesul de învățare personalizat mai eficient, mai transparent și mai adaptat nevoilor locale. Ne angajăm să sprijinim familiile românești, oferindu-le acces la meditatori de încredere și să ajutăm profesorii locali să prospere într-un ecosistem bazat pe date și tehnologie.

HomeRun este una dintre principalele platforme digitale dedicate serviciilor locale din România. Parte din rețeaua internațională Homerun Technology Inc., HomeRun facilitează legătura dintre români și profesioniști de încredere din mii de domenii – de la renovări și curățenie, până la meditații și lecții private.

Activă în 14 țări, sub brandurile Armut, ProntoPro și HomeRun, compania este prezentă în piețe precum Italia, Turcia, Marea Britanie, Germania, Spania și Franța. Cu o rețea de 1,9 milioane de experți și peste 26.000 de tipuri de servicii, platforma a sprijinit deja peste 22 de milioane de utilizatori să găsească specialistul ideal. Gândită pentru a fi intuitivă și orientată către nevoile clientului, HomeRun oferă libertatea de a alege profesionistul potrivit și își propune să devină liderul regional în zona EMEA.