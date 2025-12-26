Potrivit declarației oficiale a federației, Marciniak s-a luptat cu o boală gravă: limfomul Hodgkin, un tip de cancer al sistemului limfatic. Aceasta era originară din Araucária (PR) și se remarcase de la o vârstă fragedă prin rezultate remarcabile în competițiile interne.

Tânără talentată, Isabelle, a cucerit numeroase medalii pe plan regional și național. În 2021, ea a obținut medalia de aur în competiția all-around la Campionatele Braziliene de Gimnastică Ritmică Junior și a câștigat medalia de argint la proba cu panglica. În 2023, a reușit să fie campioană alături de trio-ul adult al clubului Agir Club Curitiba, consolidându-și statutul de promisiune a gimnasticii.

Federația a publicat un mesaj de omagiu în care a subliniat contribuția și impactul sportivei: „Fie ca povestea sa, pasiunea sa pentru sport și memoria sa să continue să inspire pe toți cei care cred în gimnastică ca instrument de dezvoltare și transformare umană.”

Printr-un comunicat oficial, autoritățile sportive din Brazilia au transmis condoleanțe profunde familiei, prietenilor și comunității sportive afectate de această pierdere, precizând că Isabelle era cunoscută pentru „pasiunea, disciplina și voința sa”, calități admirate de colegii și antrenorii săi.

Moartea tinerei campioane survine într-un moment în care gimnastica ritmică braziliană încerca să își consolideze prezența la competiții internaționale, iar dispariția ei a generat mesaje de solidaritate din partea altor organizații și sportivi.

Dispariția sportivei a provocat un val de reacții în rândul cluburilor și al sportivilor din gimnastica ritmică, care au transmis mesaje de susținere și solidaritate familiei. Mai multe organizații sportive din Brazilia au marcat pierderea prin postări comemorative, subliniind impactul pe care Isabelle Marciniak l-a avut într-un timp foarte scurt asupra disciplinei pe care a reprezentat-o.

Pentru antrenorii și colegii săi, Isabelle era considerată o sportivă extrem de disciplinată, cu o evoluție constantă și un potențial semnificativ pentru competițiile internaționale. Rezultatele obținute în ultimii ani indicau o tranziție solidă de la nivelul juniorilor către categoria de seniori, iar prezența sa în loturile de elită era privită ca o certitudine pe termen mediu. Tragedia readuce în atenție și presiunea fizică și emoțională la care sunt supuși sportivii de performanță încă de la vârste fragede, precum și fragilitatea parcursului lor profesional.