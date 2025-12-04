Millennials sunt mai concentrați pe experiențe și cadouri semnificative, comparativ cu cei din Generația Z. Aceștia preferă să investească în produse de calitate sau în momente speciale, cum ar fi călătorii scurte, cine festive sau abonamente la activități recreative.

Studiile arată că această generație consideră importantă valoarea sentimentală a cadourilor și experiențelor, chiar dacă asta înseamnă să aloce mai mult din buget.

În schimb, Generația Z, obișnuită cu mediul digital și cu accesul rapid la informație, se orientează mai mult către cadouri tehnologice și obiecte în trend. Gadget-urile, accesoriile pentru gaming, hainele sau produsele populare pe platforme precum TikTok sau Instagram se află pe lista lor de cumpărături.

Această generație prioritizează factorul „wow” și elementul de noutate, dorind ca darurile să fie apreciate și vizibile în cercurile lor sociale.

Un alt aspect care diferențiază cele două generații este modul de achiziție. Gen Z folosește intens aplicațiile mobile și platformele online de shopping, comparând prețurile rapid și profitând de reduceri flash sau oferte speciale.

Millennials, în schimb, preferă magazinele fizice și sunt mai atenți la branduri, la calitatea produselor și la raportul preț-calitate. Deși și ei cumpără online, această generație valorizează experiența de a vedea și testa produsele înainte de achiziție.

Datele unei platforme de plăți online din România arată că Millennials sunt dispuși să cheltuiască între 1.500 și 2.500 de lei în luna decembrie, concentrându-se pe cadouri pentru familie și experiențe de calitate.

Generația Z, deși are venituri mai reduse, alocă între 500 și 1.200 de lei, dar prioritizează cadouri pentru prieteni și obiecte trendy. Această diferență reflectă nu doar vârsta și venitul, ci și valorile și modul de gândire al fiecărei generații.

Analiștii estimează că aceste diferențe vor persista, dar se vor adapta rapid la noile tehnologii și la schimbările economice.

Retailerii și magazinele online din România trebuie să țină cont de aceste preferințe pentru a-și ajusta ofertele și campaniile de marketing, mai ales în perioada sărbătorilor.

Decembrie rămâne luna cadourilor, dar modul în care alegem să cheltuim reflectă nu doar vârsta, ci și valorile, obiceiurile și influențele sociale ale fiecărei generații.

Generația Baby Boomers, născută între 1946 și 1964, a crescut într-o perioadă de prosperitate economică după al Doilea Război Mondial.

Generația X, născută între 1965 și 1980, a crescut într-un context marcat de crize economice și schimbări sociale majore.

Millennials, sau Generația Y, născuți între 1981 și 1996, au crescut într-o lume marcată de globalizare și apariția internetului.

Generația Z, născută între 1997 și 2012, este prima care nu a cunoscut o lume fără internet sau smartphone.

Generația Alpha, care începe cu cei născuți din 2013 până în prezent, trăiește într-o lume complet digitalizată, cu inteligență artificială în dezvoltare și alte schimbări importante.