Cum Paștele cade în unele dintre cele mai frumoase zile ale primăverii, o escapadă scurtă poate fi și mai plină de sens decât alte vacanțe sezoniere. Turcia se remarcă drept o destinație de top pentru Paște, datorită peisajelor sale vibrante de primăvară și a uneia dintre cele mai impresionante moșteniri spirituale din lume, modelată de secole de credință, istorie și cultură. În acest decor bogat, traseele creștine ale țării oferă o modalitate autentică de a celebra Paștele chiar pe meleagurile unde creștinismul timpuriu a prins rădăcini.

De la Iznik, în provincia Bursa, un centru esențial al creștinismului timpuriu, care a găzduit sinoade ecumenice de referință, până în Cappadocia, unde creștinii persecutați își practicau credința în taină, rutele de pelerinaj din Turcia oferă un cadru istoric autentic pentru marcarea, în această primăvară, a uneia dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.

O odisee spirituală începe la IznikIznik, orașul „Cittaslow” din Bursa, inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și vizitat de Papa Leon al XIV-lea în prima sa călătorie în străinătate, în noiembrie anul trecut, este o alegere ideală pentru o escapadă de Paște. Considerat cândva un oraș sfânt, Iznik a găzduit două dintre cele mai importante sinoade ecumenice recunoscute de toate bisericile creștine. Primul Sinod de la Niceea, ținut aici, la Iznik, a stabilit data Paștelui. La doar 2 ore de Istanbul, Iznik este deosebit de fermecător primăvara, când vegetația este în plină floare.

Vizitatorii pot vedea Moscheea Hagia Sofia, despre care se crede că a găzduit Sinodul Ecumenic al VII-lea, pot face plimbări de-a lungul zidurilor antice ale orașului și pot vizita Teatrul Roman. Iznik găzduiește și descoperiri remarcabile, inclusiv o cameră funerară unică, care îl înfățișează pe „Iisus Păstorul cel Bun”, scoasă la iveală în necropola Hisardere. Dincolo de patrimoniul său bogat, Iznik oferă și experiențe relaxante: plimbări cu canoea pe lac, drumeții în natură, ture cu bicicleta și degustarea peștelui proaspăt pescuit.

De neratat: între secolele XV și XVII, Iznik a fost unul dintre principalele centre de producție a faianței din Imperiul Otoman. În timpul vizitei, turiștii pot participa la ateliere tradiționale de ceramică sau pot achiziționa plăcile deosebite specifice regiunii.

Moștenirea biblică a Turciei, ce poate fi descoperită de Paște, se întinde spre vest, către ținuturile celor Șapte Biserici ale Apocalipsei. Aflate pe teritoriul provinciilor Izmir, Manisa și Denizli de astăzi, aceste biserici au primit scrisorile Sfântului Ioan, fiecare purtând un mesaj distinct, revelat acestuia într-o viziune divină. Prima dintre ele a fost la Efes, urmată de Smirna (Izmirul de astăzi), Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și, în final, Laodiceea.

Cea mai bună modalitate de a explora vestigiile acestor locuri sacre în perioada Paștelui este închirierea unei mașini și parcurgerea regiunii în ritm propriu. Între coasta Mării Egee și o regiune limitrofă verde, luxuriantă, deosebit de spectaculoasă primăvara, aceste situri îmbină frumusețea naturală cu o profundă încărcătură spirituală. În timpul vizitei la Efes, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, turiștii pot opri și la Casa Fecioarei Maria din apropiere și pot participa la slujba de Paște într-un cadru cu adevărat special.

De neratat: la doar o oră de Efes, Urla îi atrage pe vizitatori cu restaurante distinse cu stele MICHELIN, rute pitorești prin podgorii și o bucătărie excepțională „farm-to-table”.

Ținutul de poveste al Cappadociei, faimos în întreaga lume pentru „coșurile zânelor” și plimbările cu balonul cu aer cald, ascunde și unul dintre cele mai remarcabile capitole ale creștinismului. Regiunea a devenit un refugiu pentru creștinii timpurii care fugeau de persecuțiile romane, reutilizând o vastă rețea de așezări subterane săpate manual, datând încă din perioada hitiților. În aceste orașe subterane, călugării au săpat mănăstiri și au împodobit pereții cu fresce vii.

Astăzi, structuri antice precum orașele subterane Kaymaklı și Derinkuyu par să îi poarte pe turiști într-o călătorie prin timp, plină de minuni. Mai mult, sub îndrumarea Sfântului Vasile cel Mare, primele biserici au fost construite în Valea Göreme. Bisericile Tokalı și Karanlık (Întunecată), ambele aflate în Muzeul în Aer Liber Göreme, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, sunt exemple excepționale, renumite pentru arcadele elegante și frescele lor impresionante. Cappadocia se mândrește și cu o tradiție viticolă veche de secole, care datează încă din vremea primilor călugări creștini. În timp ce explorează regiunea, turiștii pot savura preparate cu stele MICHELIN alături de vinuri locale distincte, pentru un gust rafinat al acestui peisaj istoric.

De neratat: în Avanos, puteți încerca olăritul tradițional în ateliere de 30 de minute, trăind pe viu unul dintre cele mai durabile meșteșuguri ale regiunii.

Următoarea călătorie spirituală de Paște continuă spre sudul Anatoliei, unde Sfântul Pavel (unul dintre cei mai importanți apostoli ai creștinismului) și-a petrecut o mare parte din viață. Traseul Sfântului Pavel urmărește viața și călătoriile misionare ale apostolului prin Asia Mică, evidențiind orașele și regiunile-cheie în care a răspândit creștinismul. Două ramuri separate, una pornind din Perge, cealaltă din Parcul Național Canionul Köprülü, se unesc la orașul antic Adada și se încheie în Yalvaç (Isparta), oraș „Cittaslow”, oferind un parcurs bogat atât în frumusețe naturală, cât și în istorie spirituală.

De neratat: puteți vizita și Demre, în Antalya, pentru a vedea Biserica Sfântului Nicolae, cunoscut în întreaga lume drept Moș Crăciun. Acolo puteți vizita și mormântul său celebru.