Vacanțele românilor se transformă rapid, iar anul 2026 confirmă schimbări clare în alegerile de călătorie. Deși destinațiile clasice de plajă rămân în top – precum Grecia, Turcia, Spania sau Egiptul – turiștii români caută tot mai mult experiențe variate, active sau autentice, care să completeze relaxarea tradițională.

Grecia continuă să fie una dintre cele mai populare opțiuni pentru vacanțele de vară, apreciată pentru proximitate, cultura mediteraneeană și infrastructura turistică bine dezvoltată. În același timp, Turcia, în special Antalya, alături de litoralul bulgăresc, atrage în continuare românii prin pachetele all-inclusive și raportul avantajos între preț și servicii, chiar dacă așteptările turiștilor devin tot mai ridicate.

Egiptul își menține poziția în preferințele românilor, nu doar pentru plajă și scufundări, ci și ca destinație care începe să răspundă cererii pentru experiențe diversificate. La rândul lor, Spania și Cipru rămân atractive pentru vacanțe însorite și city break-uri mediteraneene, combinând relaxarea cu explorarea urbană.

Pe lângă aceste alegeri consacrate, tot mai mulți turiști români își îndreaptă atenția spre destinații exotice sau de aventură din Asia, Africa și America de Sud, unde călătoriile pun accent pe cultură, peisaje naturale și experiențe unice. Această diversificare a preferințelor reflectă schimbarea profundă a modului în care românii definesc vacanța în 2026.

Egiptul s-a impus în ultimii ani ca una dintre destinațiile preferate ale românilor, iar trendul continuă și în 2026. Accesibilitatea, raportul calitate–preț și diversificarea ofertelor de zbor contribuie la menținerea interesului ridicat pentru această piață.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Capital, Ana Maria Grozia, reprezentant Meraki Travel, vorbește despre evoluția turismului și explică de ce Egiptul continuă să fie una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere în rândul turiștilor români.

„Egiptul s-a impus în ultimii ani ca una dintre destinațiile de vacanță cu cea mai rapidă creștere în rândul românilor, iar trendul se menține și pentru 2026. Interesul este susținut de prețurile competitive, în special în comparație cu destinații consacrate precum Turcia și Grecia, dar și de extinderea accelerată a ofertelor charter. Au fost deschise plecări din tot mai multe orașe din țară: Craiova, Constanța, Brașov, Oradea, Târgu Mureș – în timp ce rutele din orașele consacrate, precum București, Cluj și Iași, au fost suplimentate. În plus, este notabilă apariția charterelor directe către coasta nordică a Egiptului, în zone precum El Alamein și Marsa Matruh, dar și consolidarea rutelor către Sharm El Sheikh”, explică Ana Maria Grozia de la Meraki Travel pentru Capital.

Extinderea rețelei de zboruri face ca Egiptul să fie mai accesibil ca niciodată pentru turiștii români, inclusiv din orașe care până recent nu aveau legături directe cu destinația.

În ceea ce privește tipul de pachete alese, românii continuă să prefere variantele clasice, care oferă siguranță și predictibilitate a costurilor, mai ales într-o destinație non-europeană. Pachetele care includ zborul, transferurile, cazarea și mesele sunt percepute ca fiind mai ușor de gestionat și mai sigure din punct de vedere logistic, în special pentru turiștii aflați la prima experiență în Egipt.

Această preferință este susținută și de raportul calitate–preț, care rămâne unul dintre principalele argumente în favoarea destinației. Pachetele all-inclusive permit turiștilor să își controleze bugetul de vacanță și să evite costurile neprevăzute, aspect important într-un context economic în care predictibilitatea financiară joacă un rol tot mai mare în decizia de cumpărare.

În paralel, începe să se contureze timid și un segment de turiști care aleg vacanțe organizate în regim propriu, însă acest tip de consum rămâne, deocamdată, unul de nișă. Pentru majoritatea românilor, pachetele clasice rămân opțiunea principală, oferind confort, claritate și o experiență de vacanță fără griji.

„În Egipt, românii preferă în continuare pachetele de tip all inclusive, care acoperă cea mai mare parte a cererii. Destinația se pretează foarte bine acestui tip de produs, însă experiența diferă de cea din Turcia, atât ca structură a serviciilor, cât și ca organizare. În paralel, începe să se contureze timid și un segment de turiști care aleg varianta DIY (do it yourself), însă, la acest moment, majoritatea românilor optează pentru pachete clasice, care includ zborul, transferurile, cazarea și regimul de masă all inclusive. Această preferință este explicată inclusiv prin raportul calitate–preț și prin nevoia de predictibilitate a costurilor într-o destinație non-europeană”, precizează Ana Maria Grozia pentru Capital.

Alegerea stațiunilor este influențată atât de accesibilitatea zborurilor, cât și de tipul de experiență dorit de turiști. Disponibilitatea curselor charter din mai multe orașe din țară cântărește tot mai mult în decizia de cumpărare, mai ales pentru familii sau pentru turiștii care caută o vacanță fără complicații logistice. În același timp, apropierea de obiective culturale și posibilitatea de a face excursii opționale rămân criterii importante pentru o parte semnificativă dintre români.

Plajele reprezintă un alt factor decisiv în alegerea stațiunii. Majoritatea turiștilor români preferă plajele cu nisip și intrare lină în apă, considerate mai potrivite pentru relaxare și pentru familiile cu copii. Aceste caracteristici sunt adesea prioritare în fața altor elemente, mai ales la prima vizită într-o destinație precum Egiptul.

„Stațiunea de bază pentru piața românească rămâne Hurghada, în principal datorită numărului mare de chartere operate din mai multe orașe din țară, dar și accesului facil către excursii culturale, precum Luxor sau Cairo. Sharm El Sheikh a devenit mai accesibil în ultimii ani și este ales în special de turiștii interesați de sporturi acvatice și snorkeling, zona beneficiind de unele dintre cele mai spectaculoase recife de corali din Egipt, superioare celor din Hurghada. Începând cu anul trecut, pe harta preferințelor românilor a apărut și coasta nordică a Egiptului, o zonă atipică față de percepția clasică asupra destinației. Aici regăsim plaje cu nisip fin, alb, și ape turcoaz, motiv pentru care regiunea este adesea supranumită «Maldivele Egiptului». În general, turiștii români preferă plajele cu nisip și intrare lină în apă. Chiar dacă inițial componenta de recif nu este un criteriu decisiv de alegere, experiența snorkelingului contribuie frecvent la creșterea interesului pentru hoteluri cu recif în apropiere.”

Pentru mulți turiști, vacanța în Egipt nu se limitează la resort. Excursiile opționale joacă un rol important, mai ales la prima vizită.

„La prima vizită în Egipt, majoritatea turiștilor optează pentru un număr ridicat de excursii opționale, dorind să exploreze cât mai mult din destinație. Cele mai solicitate sunt excursiile culturale, precum Cairo, Luxor sau Aswan, completate de activități de agrement — croaziere și excursii pe mare, vizite în orașe sau stațiuni, acvariu, delfinariu și safari în deșert. În cazul turiștilor care revin în Egipt, comportamentul de consum se schimbă, iar interesul se concentrează preponderent pe excursii de agrement, cu accent pe relaxare și experiențe recreative”, mai spune Ana Maria Grozia pentru Capital.ro.

Egiptul rămâne astfel o destinație complexă, care se descoperă în timp, prin experiențe diferite de la o vacanță la alta. Pentru mulți turiști români, prima călătorie reprezintă un contact inițial cu destinația, axat pe relaxare, plajă și excursii culturale emblematice. Odată depășită etapa de „primă experiență”, percepția asupra Egiptului se schimbă, iar interesul se mută către detalii, activități de agrement și explorarea unor zone mai puțin cunoscute.