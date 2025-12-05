Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a semnat vineri ordinul care reglementează oficial modul în care sunt stabilite temele pentru acasă în învățământul preuniversitar. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și introduce reguli unitare aplicabile la nivel național.

Potrivit ministerului, ordinul are ca scop reducerea supraîncărcării elevilor și clarificarea rolului temelor în procesul educațional. Regulile sunt gândite diferențiat, în funcție de vârstă, nivel de studiu și nevoile reale ale elevilor.

„Pornind de la reglementări existente încă din 2016, am încercat să creez un context actualizat (inclusiv ca urmare a modificărilor legislative) în care procesul educațional să fie facilitat, nu încurcat, de temele pentru acasă, în plus adaugând mai clar și un mecanism de control al implementării acestei reglementări. Cred sincer că această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii să beneficieze de un context educațional nu doar performant, ci și plăcut și sănătos, întărind încrederea în școală și între elevi-profesori-părinți. Reglementarea permite flexibilizări ale temelor – obligatorii și suplimentar-facultative – în funcție de nevoile copiilor: de la recuperare și consolidare a competențelor, până la performanță și relevanță pentru viața cotidiană. Alături de măsura care reglementează utilizarea a 25% din timpul dedicat fiecărei discipline pentru educație remedială (1. Recuperarea competențelor care trebuiau formate, dar nu au fost formate adecvat. 2. Consolidarea-fixarea competențelor pentru a fi utilizate. 3. Utilizarea competențelor în viața cotidiană. 4. Dezvoltarea competențelor pentru performanță), cred că această măsură va face școala și mai atractivă și mai eficientă, încurajând profesorii să lucreze împreună pentru o mai bună cooperare”, a transmis ministrul Daniel David.

Conform noului cadru, temele pentru acasă se împart în două categorii. Temele obligatorii trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate și să poată fi realizate de toți elevii clasei. Acestea au rol de consolidare și fixare a cunoștințelor predate la clasă.

Temele suplimentare sunt facultative și pot avea caracter general sau diferențiat. Ele pot fi utilizate fie pentru recuperarea materiei de către elevii care întâmpină dificultăți, fie pentru pregătirea elevilor cu rezultate peste medie.

Ordinul prevede explicit că la nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare temele pentru acasă sunt interzise, fără excepții.

Pentru prima dată, ministerul introduce limite clare privind timpul maxim pe care elevii îl pot dedica zilnic temelor obligatorii. Pentru învățământul primar, acest timp nu poate depăși o oră pe zi. Pentru gimnaziu și liceu, limita maximă este stabilită la două ore.

De asemenea, pentru fiecare disciplină, o temă complexă sau de sinteză poate fi acordată cel mult o dată pe interval de învățare, pentru a evita acumularea simultană a sarcinilor voluminoase.

În perioada vacanțelor școlare, elevii din învățământul primar și gimnazial nu vor primi, de regulă, teme pentru acasă. Măsura are rolul de a asigura timp suficient pentru odihnă și activități recreative.

Documentul atrage atenția asupra riscurilor generate de supraîncărcarea elevilor, precum oboseala fizică și emoțională, pierderea interesului pentru școală sau diminuarea timpului liber necesar dezvoltării personale.

Ordinul introduce o serie de interdicții clare pentru cadrele didactice. Temele nu pot fi utilizate ca formă de pedeapsă și nu pot consta în sarcini excesive sau repetitive menite să sancționeze comportamentele elevilor.

Totodată, temele nu pot include conținuturi care necesită predare sistematică în clasă, responsabilitatea învățării acestor noțiuni revenind profesorului, nu elevului acasă.

Un alt element nou este obligativitatea colectării anuale a feedbackului din partea elevilor și părinților. În învățământul primar, această responsabilitate revine directorilor, iar la celelalte niveluri, diriginților.

Informațiile vor fi analizate în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și vor sta la baza ajustării politicilor interne privind volumul, utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.