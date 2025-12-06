În prezent, Anca Alexandrescu se află în topul preferințelor electorale, ocupând poziția a treia în sondaje, foarte aproape de Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, chiar dacă Călin Georgescu nu o susține oficial. Fostul prezidențiabil încearcă să se prezinte public într-o poziție de distanțare totală față de candidații actuali, dar în același timp alimentează discursul suveranist, sugerând repetarea unor nedreptăți electorale și menținând o zonă de ambiguitate care îi oferă indirect Ancăi Alexandrescu un avantaj de percepție în rândul electoratului AUR, notează DW.

Parcursul profesional al Ancăi Alexandrescu începe în mediul jurnalistic și politic prin intermediul tatălui său, Horia Alexandrescu, un nume cu greutate în presa comunistă și în ziarele din perioada tranziției. Ea își face studiile la Școala Superioară de Jurnalistică, o instituție creată la începutul anilor ’90 pentru formarea celor care voiau să intre în presă, iar ulterior urmează Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică și programe ale SNSPA. Până în 1996 activează în presa scrisă, moment în care intră în zona politică.

În 1996 devine purtătoare de cuvânt pentru PSD în campania locală, iar apoi consilieră de comunicare pentru premierul Adrian Năstase și pentru partid. Când PSD intră în opoziție, continuă să lucreze pentru Năstase în Parlament până în 2009. După prăbușirea politică a acestuia, își continuă cariera în administrația locală, intrând în echipa lui Sorin Oprescu înainte ca acesta să câștige Primăria Capitalei.

Trei ani mai târziu se mută în Guvern, în echipa premierului Victor Ponta, iar după pierderea guvernării revine în Parlament pentru a coordona comunicarea lui Liviu Dragnea, alături de care rămâne până la finalul carierei acestuia, marcată de condamnarea pentru corupție din 2019. În perioada în care Viorica Dăncilă era premier, Alexandrescu este trimisă în echipa acesteia pentru a supraveghea comunicarea, într-un context tensionat în interiorul PSD.

După căderea PSD de la guvernare, Anca Alexandrescu se mută la Realitatea Plus, televiziune controlată de omul de afaceri Marcel Păcuraru, implicat în mai multe dosare de corupție și condamnat în trecut pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani, amintește sursa menționată. Aici, realizează emisiunea „În culisele statului paralel”, axată pe teme suveraniste și pe subiecte care vizau adesea mecanisme din zonele de influență ale sistemului politic și de securitate.

Emisiunea realizată de Anca Alexandrescu a fost menționată de mai multe ori în rechizitoriul Parchetului General în dosarul lui Călin Georgescu. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat emisiunea de 35 de ori, cu amenzi totale de 1,7 milioane de lei între noiembrie 2014 și mai 2025. În campania prezidențială din mai 2025, Realitatea Plus ar fi primit aproximativ 3 milioane de euro de la AUR, conform unei anchete realizate de Snoop.

Traseul politic și mediatic al Ancăi Alexandrescu a evoluat astfel de la PSD spre AUR, schimbare care se reflectă și în strategia ei electorală actuală. Pe lângă voturile din zona suveranistă, ea urmărește să atragă persoane dezamăgite de PSD, inclusiv susținători ai lui Daniel Băluță, dar și votanți nemulțumiți de influența exercitată de Ilie Bolojan asupra candidaturii lui Ciprian Ciucu, potrivit DW. Scenariul unei prezențe scăzute la vot îi poate fi favorabil, având în vedere că baza ei electorală cuprinde persoane mobilizate de teme anti-sistem, care nu apar întotdeauna în sondaje.