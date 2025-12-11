Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că a convenit cu liderul USR, Dominic Fritz, ca până pe 19 decembrie partidul să înainteze o propunere oficială pentru portofoliul Apărării.

Premierul a explicat că abia după primirea acesteia va putea face o evaluare și, dacă este cazul, o va înainta președintelui pentru declanșarea procedurilor de numire și depunere a jurământului.

Potrivit premierului, până la acel moment, nu pot fi făcute speculații legate de nume sau persoane concrete. El a insistat că procesul trebuie să se bazeze pe o propunere formală, nu pe discuții apărute în spațiul public.

Bolojan a subliniat că, în cazul unui minister strategic, șansele de a gestiona eficient domeniul cresc atunci când persoana desemnată are expertiză clară, experiență profesională relevantă și autoritate recunoscută. Premierul a arătat că un parcurs solid în domeniul respectiv este esențial, mai ales într-un context regional și internațional complicat.

El a precizat că speră ca USR să vină cu o propunere care să bifeze aceste criterii, tocmai pentru a evita probleme ulterioare de credibilitate sau performanță în actul de guvernare.

„Am discutat cu președintele USR, cu domnul Dominic Fritz, și am convenit ca până la sfârșitul săptămânii viitoare, deci până pe data de 19, vineri, să am o propunere din partea USR, în așa fel încât să o pot evalua și, la rândul meu, să îi propun domnului președinte să parcurgem procedura pentru numirea unui nou ministru la Apărare și depunerea jurământului. Aștept până atunci propunerile. Nu pot să fac speculații legate de o persoană sau alta. Cu cât la un portofoliu numești un om care are o expertiză în domeniul respectiv, care are un parcurs profesional, care arată calificare, arată experiență, arată autoritate, cu atâta șansa să gestioneze mai bine portofoliul este mai mare. Sper să se vină cu o astfel de propunere”, a spus Bolojan la B1TV.

Întrebat dacă, de această dată, analiza experienței viitorului ministru va fi mai riguroasă, premierul a explicat că situația este mai complicată decât pare. În momentul în care un partid propune o persoană, respingerea variantei respective trebuie să se bazeze pe argumente clare și obiective, cum ar fi lipsa totală a legăturii cu domeniul sau existența unor probleme evidente.

În lipsa unor astfel de motive, respingerea ar muta discuția într-o zonă de subiectivitate și controverse prelungite. Din acest motiv, fiecare partid poartă responsabilitatea politică pentru propunerile pe care le face.

Ilie Bolojan a mai arătat că, în formarea guvernelor anterioare, partidele au avut libertatea de a-și desemna miniștrii, cu condiția ca aceștia să nu aibă probleme de integritate. Totuși, lipsa problemelor formale nu garantează automat performanța.

Premierul a explicat că există situații în care o persoană nu are impedimente legale sau morale, dar nu reușește să livreze rezultate sau să gestioneze eficient portofoliul primit. În aceste cazuri, asumarea eșecului revine partidului care a făcut nominalizarea.