Președintele Nicușor Dan a transmis marți seară, pe Facebook, că în Franța a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor din domeniul apărării și al tehnologiilor emergente, subliniind că România va investi semnificativ în apărare, dar urmărește să nu fie doar un simplu cumpărător. El a precizat că țara noastră își dorește parteneri care să aducă producție, tehnologie, locuri de muncă și capacități de export.

”Am avut în Franţa o întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente. Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător. Ne dorim parteneri care aduc producţie, tehnologie, locuri de muncă şi capacităţi de export în ţara noastră”, a scris, marţi seară, preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Nicușor a precizat că numeroase companii franceze au deja planuri avansate de colaborare și investiții împreună cu firme românești.

”În domeniul tehnologiilor emergente, inteligenţă artificială şi securitate cibernetică, Franţa este lider european, iar colaborarea cu industria IT din România are deja rădăcini solide. Doar prin investiţii comune putem recupera decalajele Europei în aceste sectoare strategice”, a mai transmis şeful statului.

Șeful statului a vizitat fabrica Thales de la Limours, cel mai mare centru de producţie de radare din Europa, un hub tehnologic de vârf.

”Ne dorim ca tot mai multe tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie să fie produse în România, iar parteneriatul cu Thales este esenţial în această direcţie. Compania este deja un investitor important, cu colaborări solide în industria noastră de apărare”, a scris Nicuşor Dan.

Președintele a menționat că România dispune de ingineri talentați care pot sprijini dezvoltarea acestor tehnologii, unele dintre ele consolidând direct securitatea națională. Nicușor Dan a efectuat o vizită oficială în Franța luni și marți.

Într-un interviu acordat franceinfoTV, președintele de la București a subliniat necesitatea sprijinirii Ucrainei, argumentând că aceasta „împărtășește aceleași valori ca noi”, potrivit news.ro.

Declarațiile au fost făcute la o zi după participarea sa la discuțiile din cadrul „Coaliției de Voință”, inițiată de Londra, unde s-a abordat și planul de pace negociat între Washington și Kiev, considerat inițial favorabil Rusiei.

„Este bine că se vorbeşte despre pace, dar nu sunt deloc optimist, chiar şi în acest moment, cu privire la faptul că Rusia doreşte pacea sau chiar un armistiţiu”, a spus el, subliniind riscurile majore pe care le-ar presupune o înfrângere a Ucrainei. „Vom deveni vecini cu Rusia, aşa că totul se va schimba”, a avertizat preşedintele român, arătând că echilibrul de securitate în întreaga regiune ar fi alterat.

Președintele Nicușor Dan a precizat că, deși Rusia a afirmat că România nu este un stat prietenos, nu ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina, subliniind că aceasta nu este o opțiune pe care țara noastră o poate lua. El a amintit însă rolul esențial al României, alături de Polonia, în transportul ajutoarelor civile și militare către Kiev.

În ceea ce privește sprijinul american pentru Ucraina, șeful statului a adoptat o poziție nuanțată, evitând să critice ezitările Washingtonului. Totodată, a recunoscut că Donald Trump are dreptate când ridică problema finanțării securității în Europa și a bugetelor de apărare ale statelor NATO, exprimând în același timp încrederea că legătura transatlantică va rămâne solidă și că Europa și SUA vor continua colaborarea.

Declarațiile sale au fost făcute la doar câteva ore după ce președintele american a descris liderii europeni drept „slabi” și statele lor ca fiind „în declin”, într-un interviu pentru Politico.

Referitor la capacitatea Europei de a-și consolida apărarea, Nicușor Dan a estimat un orizont relativ apropiat, afirmând că „vom fi capabili să ne asigurăm securitatea în câțiva ani” și amintind de programul european SAFE, destinat achizițiilor comune de armament.