Studiul dedicat analizei sistematice a dificultăților, nevoilor și oportunităților femeilor care revin pe piața muncii a fost prezentat de Steliana Moraru, cofondatoare și președintă a Consiliului Director al Carierista, în cadrul unui eveniment moderat de Nadina Câmpean, jurnalistă TV și lector universitar.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului politic, instituțional, privat și ai presei, structurat în două paneluri de dezbatere.

Primul panel i-a adus împreună pe Leena Liukkonen, Victoria Stoiciu, senator, Adrian Dan Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, Turismului, Economiei, Digitalizării și Antreprenoriatului, precum și Iulia Manole, director afaceri publice în cadrul Romanian Business Leaders. Discuțiile au vizat perspectivele societale ale reinserției femeilor pe piața muncii și exemple din modelul finlandez.

Al doilea panel a reunit-o pe Andreea Balaci, director în cadrul Catalyst/Hipo.ro, și pe Raluca Juncu, jurnalist la Revista Cariere, într-o dezbatere despre modul în care reinserția profesională a femeilor este reflectată în media și percepută din perspectiva pieței de recrutare.

Date cheie din barometru:

⬤ 2,9 ani – durata medie a pauzei profesionale a femeilor din România. 41% dintre respondente au raportat o pauză cuprinsă între 2 și 5 ani.

⬤ 48% – proporția femeilor care au întrerupt cariera din cauza îngrijirii copiilor, cea mai frecventă cauză, urmată de probleme de sănătate/burnout (16%) și migrație/relocare (12%).

⬤ 4,3/5 – scorul de impact al lipsei infrastructurii de îngrijire a copiilor, cel mai ridicat dintre toate barierele evaluate. Transportul deficitar (4,0) și sănătatea mintală/încrederea scăzută (3,9) se situează pe locurile următoare.

⬤ 74% – proporția femeilor care consideră programul flexibil drept beneficiul esențial pentru revenirea la muncă. 44% preferă modelul hibrid full-time, iar 26% munca remote.

⬤ 61% – proporția femeilor interesate să-și dezvolte competențele digitale, urmată de soft skills și comunicare (56%) și limbi străine (39%).

⬤ 82% – proporția femeilor care au participat la programe de reinserție și au raportat o creștere a încrederii în sine. 75% au menționat o stare emoțională îmbunătățită, iar 47% s-au angajat în termen de 6 luni.

⬤ 31% – proporția femeilor din mediul rural care au acces la workshopuri fizice de dezvoltare profesională, față de 69% în urban. 76% dintre femeile din rural consideră transportul o barieră foarte semnificativă la reinserția pe piața muncii.

Barometrul identifică trei dimensiuni principale care îngreunează reinserția femeilor pe piața muncii din România: infrastructura insuficientă, reflectată în lipsa creșelor și transportul deficitar; adaptarea limitată a pieței muncii, marcată de flexibilitate redusă și bias în procesul de recrutare; precum și povara psiho-socială, care include anxietate, lipsa rețelelor de sprijin și dificultatea de a explica pauzele din CV.

Printre soluțiile recomandate se numără extinderea serviciilor de îngrijire, programe de upskilling digital, implementarea unor modele de muncă hibride și dezvoltarea unor programe structurate de tip returnship, menite să faciliteze revenirea profesională a femeilor.