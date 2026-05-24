Partidul Popular Creștin Democrat din Ungaria a depus un proiect legislativ care urmărește limitarea accesului minorilor la platformele de socializare.

Potrivit publicației Magyar Nemzet, inițiativa se bazează pe două direcții principale. Prima prevede introducerea unor avertismente pe dispozitivele digitale utilizate de copiii cu vârsta sub șase ani. A doua urmărește consolidarea protecției online pentru minorii cu vârsta sub 16 ani.

Măsura cea mai importantă este interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 13 ani și obligarea platformelor să verifice vârsta utilizatorilor înainte de crearea conturilor.

Dezbaterea privind accesul adolescenților la rețelele sociale s-a intensificat în ultimii ani, pe fondul studiilor care indică posibile efecte asupra sănătății mintale, somnului, concentrării și stării emoționale a tinerilor.

Australia a devenit una dintre primele țări care a adoptat o legislație amplă privind accesul minorilor la rețelele sociale.

Din decembrie 2025, platforme precum TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook și Instagram sunt obligate să elimine conturile utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. Companiile care nu respectă prevederile legii riscă sancțiuni de până la 50 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 28 de milioane de euro.

Modelul australian a atras atenția mai multor state europene, care analizează introducerea unor restricții similare.

Franța, Austria și Spania lucrează în prezent la propriile proiecte de reglementare privind accesul minorilor la platformele sociale.

În Regatul Unit sunt în desfășurare consultări publice pentru stabilirea unor reguli noi, iar Irlanda analizează la rândul său posibile modificări legislative.

Germania a anunțat constituirea unui comitet special care studiază impactul rețelelor sociale asupra adolescenților și evaluează oportunitatea introducerii unei legislații dedicate.

În Grecia, utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani va fi interzisă începând cu ianuarie 2027. Premierul Kyriakos Mitsotakis a cerut și adoptarea unui cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderul grec a susținut introducerea verificării obligatorii a vârstei pe toate platformele online pentru utilizatorii sub 15 ani.

Și Danemarca a decis să acționeze. În noiembrie, guvernul danez a anunțat că a ajuns la un acord cu toate partidele parlamentare pentru restricționarea accesului persoanelor sub 15 ani la anumite platforme de socializare.

Autoritățile daneze argumentează că măsura este necesară pentru protejarea copiilor și adolescenților de conținutul și funcțiile care pot avea efecte negative asupra dezvoltării lor.

În documentele oficiale ale guvernului se arată că mulți tineri își pierd somnul, capacitatea de concentrare și liniștea din cauza presiunii constante generate de mediul digital și de interacțiunile online.