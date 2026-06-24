Dragoș Pîslaru: PNL are două scenarii de guvernare, iar varianta preferată este un executiv minoritar susținut de PSD (video)

Dragoș Pîslaru a declarat, miercuri, 24 iunie, că PNL analizează două scenarii pentru formarea viitorului guvern, în contextul în care PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, iar negocierile dintre partidele parlamentare continuă pentru stabilirea unei majorități.

Ministrul Dragoș Pîslaru a declarat miercuri, 24 iunie, în cadrul podcastului „Harta de Impact” al Economedia, că PNL ia în calcul două scenarii pentru formarea viitorului guvern, în contextul în care PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Pîslaru a explicat că există, pe de o parte, varianta unui guvern mono-color PSD, iar pe de altă parte un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, susținut parlamentar de PSD în baza unui acord politic. El a susținut că acest al doilea scenariu este nu doar viabil, ci beneficiază și de un „ascendent moral” superior.

Ministrul a afirmat că PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru actuala criză politică și a criticat implicarea social-democraților în susținerea recentului proiect politic asociat lui Veștea, despre care a spus că a reprezentat un eșec și că a încălcat linii roșii prin apelul la voturile AUR.

Întrebat dacă a discutat cu liderul PNL, Ilie Bolojan, despre posibilitatea unei nominalizări pentru funcția de premier, Pîslaru a precizat că o astfel de discuție este prematură înainte ca partidele din potențiala coaliție să ajungă la un acord privind guvernarea. El a adăugat că orice nominalizare pentru funcția de prim-ministru ar reprezenta o onoare, însă în prezent este concentrat asupra responsabilităților pe care le are în Guvern.

De asemenea, Pîslaru a spus că orice român care își iubește țara ar considera o asemenea propunere drept una onorantă, însă a subliniat că decizia aparține PNL și partenerilor politici, nu persoanei vizate.

Ioana Câmpean: – PNL îl votează pe Sorin Grindanu premier? Din informațiile G4Media, puteți citi pe site chiar acum, PSD a decis să îl propună pe Sorin Grindanu premier. Dragoș Pîslaru: – Cred că răspunsul ține de lucrurile pe care Partidul Național Liberal a tot explicat. În primul rând, nu există o singură opțiune. Există două opțiuni. Există o opțiune în jurul unui guvern mono-color PSTD – și înțeleg că peste după niște amar de timp pare că face primul pas către asumarea răspunderii pentru torpilarea Guvernului și pentru inducerea acestei crize politice majore – dar există un al doilea scenariu la fel de viabil și poate chiar cu un ascendent moral mult mai mare, pentru că până la urmă, PSD, pe lângă faptul că ar trebui să-și asume clar această criză politică, a avut și această uneltire, că nu pot să-i spun altfel, legată de recentul Guven Veștea, care s-a soldat cu un eșec monumental, inclusiv cu distrugerea unor linii roșii prin, până la urmă, cerșirea de voturi la AUR. Să nu uităm faptul că un membru marcant din conducerea PSD, domnul Ivan, a mers mână la mână cu domnul Veștea. Nu putem spune că PSD nu a avut nimic de a face cu acest lucru. A fost evident că PSD a încălcat această linie roșie. De domnul Veștea nu stau să comunic, știți cum e, de morți numai de bine. Dar ceea ce este pentru mine foarte important este să înțelegem că scenariul preferat în acest moment este acela de a avea un guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorități cu o susținere, bineînțeles, pe baza unui acord politic de către PSD. Sunt două scenarii importante. Și, evident, Partidul Național Liberal a exprimat aceste două soluții, dar ele sunt condiționate, presupunând că am discutat de o nominalizare din partea președintelui către PSD, am discuta apoi despre acel acord politic important, moratoriu dacă vreți, de măcar șase luni, care să fie foarte bine condiționată. Ioana Câmpean: – Vom ajunge și la acest punct. Există două scenarii. Preferat, cum ați spus, de PNL, este scenariul în care guvernul ar fi PNL, USR, UDMR. A discutat domnul Ilie Bolojan cu dumneavoastră posibilitatea ca dumneavoastră să fiți nominalizat premier de către PNL? Dragoș Pîslaru: – Cred că nu poți să te arunci să discuți de un prim-ministru potențial înainte să ai discuția înăuntru acestei coaliții dacă vreți PNL-USR-UDMR. Ceea ce știți foarte bine este că chiar în dimineața aceasta la Palatul Victoria au avut niște întâlniri pentru a se explora modul în care cele trei partide, împreună cu minoritățile, ar putea duce la obținerea unui mandat pentru guvernarea țării. Cred că nominalizările ar trebui să vină abia după ce există o discuție serioasă și alinierea de intenții. În ceea ce mă privește, evident că orice fel de nominalizare este un lucru onorant, dar mai mult decât am concentrat acum pe lucrurile care sunt cu două ministere pe cap și cu niște responsabilități foarte importante pentru țară, eu vă recunosc că nu am alte lucruri de care să spun. Ioana Câmpean: – Dar ați accepta o asemenea provocare? Dragoș Pîslaru: – Orice om care își iubește țara, orice român care își iubește țara ar vedea un lucru extrem de onorant în acest lucru, dar evident, credeți-mă, este în acest moment ceva ce decide Partidul Național Liberal, coaliția aceasta de partide, deci nu se pune problema ca eu până acum să fii stat să discută aceste elemente.

Referindu-se la posibilitatea ca PNL să revendice funcția de premier într-o eventuală coaliție cu USR și UDMR, Dragoș Pîslaru a afirmat că partidul are legitimitatea necesară pentru a face această propunere.

El a argumentat că, în ultima perioadă, PNL a fost ținta unor încercări de destabilizare și de îndepărtare a liderului partidului, Ilie Bolojan, ceea ce, în opinia sa, conferă liberalilor un ascendent moral în negocierile pentru formarea guvernului.

Pîslaru a menționat că Ilie Bolojan și-a exprimat disponibilitatea de a nu fi el însuși nominalizarea partidului pentru funcția de premier, însă a apreciat că PNL are legitimitatea de a face o propunere atât prin prisma ponderii sale politice în raport cu USR și UDMR, cât și ca urmare a faptului că a ieșit întărit din recentele confruntări interne și politice.

Ioana Câmpean: – În această coaliție PNL, USR, UDMR, considerați că PNL este cel îndreptățit să dea premierul? Dragoș Pîslaru: – Cred că, având în vedere cum s-au desfășurat lucrurile recent și faptul că a existat un asediu direct asupra Partidului Național Liberal pentru a-l rupe, a-l desface în două, pentru a-l da la o parte complet pe președintele legitim al partidului, pe Ilie Bolojan, aceste lucruri mă fac să cred că există un ascendent moral și că Ilie Bolojan din nefericire, alături de AUR, care este celălalt mare câștigător al recentei crize, Ilie Bolojan are legitimitatea să poată să spună că Partidul Național Liberal poate să dea prim-ministru. Domnul președinte Ilie Bolojan a spus că, bineînțeles, este dispus să nu fie dumnealui nominalizarea. Lucrul acesta îl știm din reacțiile pe care le-a avut Partidul Național Liberal, dar ca legitimitate mi se pare atât în prisma procentelor dintre cele trei partide, cât și ca urmare a modului în care a ieșit întărit din recenta încercare Veștea de a submina partidul, cred că are legitimitatea să propună.

Întrebat despre pașii următori în procesul de desemnare a premierului și despre informațiile potrivit cărora PSD ar fi decis să nu susțină un guvern din care nu face parte, Pîslaru a declarat că este „ironic” faptul că social-democrații stabilesc acum propriile linii roșii, după ce au criticat în repetate rânduri pozițiile ferme ale lui Ilie Bolojan.

El a explicat că cele două scenarii adoptate de PNL la congresul partidului au fost concepute ca variante reale și legitime de guvernare, nu ca simple opțiuni teoretice. Potrivit acestuia, atât formula unui guvern PSD, cât și cea a unui executiv minoritar PNL-USR-UDMR susținut de PSD rămân posibile în actualul context politic.