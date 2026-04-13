BERBEC În această zi de marți, pusă sub paza lui Marte, planeta care te ocrotește ca un scut, s-ar părea că porțile ți se deschid fără prea mare trudă. Pare să fie un soroc prielnic să începi a-ți rândui pionii pe tabla de șah a vieții, dar ascultă povața mea: acum e vremea gândirii și a strategiei, nu este încă vremea loviturilor care să hotărască soarta jocului. Ai în fața ta prilejuri bune de a agonisi un profit frumos, așa că nu sta pe gânduri, căci punga ta pare că se arată a fi plină de făgăduință astăzi.

TAUR Stelele par să-ți dea vânt în pânze astăzi, îndemnându-te să fii curajos în pornirile tale, căci unele inițiative iscusite s-ar putea să-ți aducă norocul în bătătură. Pune preț pe vorba bună și pe comunicare, fiindcă ideile tale n-au cum să-i lase reci pe cei din jur. S-ar părea că te poți bizui pe o voie bună de obște; s-ar zice că neamul pare să fie mai îngăduitor acum, poate și pentru că toți au început deja să viseze la tihna concediilor de vară.

GEMENI Se vede treaba că astăzi parcă ai vrea să te ferești de orice poftire la taifas prin oraș, căutând scuze cum că ai de pus rânduială prin casă. Însă stelele îți șoptesc că poate ar fi mai bine să ieși sub cerul liber, căci Luna ți-ar putea face calea mai ușoară spre o întâlnire plină de dragoste. Lasă mătura și rânduiala căminului pentru altădată; e o cauză nobilă să cauți acum pe cineva care să te însoțească în vacanța ce va veni sau care să te ajute, mai târziu, la…curățenia generală.

RAC Un simțământ de mulțumire parcă îți dă astăzi voie să o lași mai moale cu graba și să privești larma lumii de la o distanță liniștitoare. Desprinde-te de forfotă și gustă un moment de relaxare alături de cei dragi, savurând acele clipe delicioase de relaxare care îți ung sufletul. Deși ești de o vrednicie rară, nu uita să-ți mai îndulcești viața cu mici atenții, căci ele sunt sarea și piperul care schimbă totul în bine.

LEU Treburile tale parcă încep să prindă cheag și să devină spornice, semn că poți să-ți faci planuri trainice pentru viitor. La locul de muncă s-ar putea să primești o ridicare în rang, fiindu-ți prețuite talentele de gospodar și manager pe care le-ai arătat. Totul pare să curgă pe un făgaș bun: subiectele tensionate pare că se sting, de la sine, atmosfera parcă se domolește, iar tu ai șanse să reușești să te înțelegi de minune cu colegii tăi.

FECIOARĂ Astăzi s-ar putea să simți o legătură deosebit de trainică față de cel drag, prețuind stabilitatea și împlinirea pe care le-ați clădit împreună, cărămidă cu cărămidă. Pari gata să-ți ocrotești dragostea cu o determinare de leu, deși ești Fecioară, emanând voie bună prin toți porii. Vorbele tale drepte și sincere pot fi la mare preț și te pot ajuta să liniștești orice sâcâială sau tensiune ce ar putea pluti în aer.

BALANŢĂ Stelele se arată a-ți fi prietene și ocrotitoare, mai ales în cele ale sufletului și ale simțirii. În această zi de marți, a Treia zi a Sfintelor Paști, s-ar putea să guști din roadele trudei tale și să vezi cum proiectele care au prins viață în ultima jumătate de an se dezvoltă frumos. Viața ta amoroasă pare să înflorească sub un soare blând, dar caută să ocolești discuțiile în contradictoriu sau toanele trecătoare. S-ar putea să simți și dorința de a porni pe o cărare profesională nouă, cu totul neașteptată.

SCORPION Aerul acestei zile de marți ți-ar putea ascuți mintea în afaceri și ți-ar putea da destul bun simț pentru a te târgui cu mare iscusință. La slujbă, orice pornire de-a ta pare să fie bine primită, iar câștigul pare că se arată a fi unul sigur. Reușești să-ți drămuiești energia cu aceeași înțelepciune cu care îți drămuiești și banii, fiind gata să te apleci spre hobby-uri noi și creative. Seara, caută să-ți reîncarci bateriile prin plimbări lungi la aer curat, lăsând larma zilei în urmă.

SĂGETĂTOR Dacă stai și aștepți să fii căutat de alții, s-ar putea să rămâi cu buza umflată și cu inima amară astăzi. Prietenii tăi știu că mai ai nevoie de tihnă de unul singur și îți dau pace, dar uneori e nevoie să fii tu cel care face primul pas și pune mâna pe telefon. Altfel, s-ar putea să te trezești că ratezi momente importante din viețile celor dragi! S-ar putea să simți că nu ai niciun răgaz, de parcă ai fi sclav pe plantație, dar nu lăsa timpul să te strivească, caută soluții să te eliberezi de povară!

CAPRICORN Dacă ești în căutarea unei rânduieli noi la muncă, fii încrezător, căci o simplă întâlnire cu omul potrivit poate schimba totul în viața ta. Lucrează cu înțelepciune și s-ar putea să fii tare mândru de hotărârile luate pentru viitorul tău. În seara zilei de marți, s-ar putea să fii asaltat de cererile altora, dar nu uita că nu ești legat să primești tot ce ți se cere; menajează-te, căci „ulciorul nu merge de multe ori la apă”, nu uita vorba din bătrâni!

VĂRSĂTOR Ziua aceasta ar putea fi mult mai plăcută dacă ai izbuti să scapi de fricile tale deșarte legate de bani și de viitor. Căută unde e hiba în socotelile tale și, după ce vei găsi problema, te poți simți mult mai ușurat și senin. Prețuiește momentele de pauză acasă: meșterește ceva, gătește ceva bun pentru prieteni ori ieși în natură cu cei dragi, căci acestea sunt adevăratele bogății ale vieții!

PEŞTI Profită de starea un picuț mai bună a economiei pe care o vestesc stelele, ca să-ți arăți valoarea și să-ți impui munca pe scena unde performezi. Dacă ești artist sau dascăl, ai putea avea norocul să-ți împlinești niște visuri mai vechi și să-ți atingi ambițiile. Dacă te temi că nu vei dovedi toate obligațiile, mai bine vorbește deschis despre asta decât să te închizi în tine și să pornești un război inutil cu tine însuți.