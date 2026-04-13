Horoscopul pentru 13 aprilie 2026 arată o zi în care echilibrul, cumpătarea și introspecția joacă un rol esențial. Fie că este vorba despre relații, carieră sau starea de bine, fiecare zodie este îndemnată să își asculte intuiția și să evite excesele. Iată ce ți-au pregătit astrele în a doua zi de Paște:

BERBEC S-ar părea că în această zi de sărbătoare, a doua zi de Paști, ar fi bine să te ferești de orice vorbă grea sau discuție ce ar putea aprinde spiritele. Ar fi cu cale să cauți un echilibru între momentele de răsuflare și treburile ce bat la poartă, ca să nu simți că te lasă puterile. Îndemnurile lăuntrice s-ar putea să te călăuzească spre planuri noi, pe care n-ar fi bine să le treci cu vederea. Totodată, judecata ta limpede ar putea fi ca o ancoră pentru un prieten aflat la ananghie, ajutându-l să vadă calea dreaptă.

TAUR Luni, se arată că stelele par să-ți dea dezlegare să te îndrepți spre țintele tale cele mai de preț, păstrându-ți intact liberul arbitru. S-ar putea să primești vești care să te ungă pe suflet, iar cum urgențele par să fie departe, ar fi mare păcat să nu profiți de acest răgaz pentru a te odihni, în a doua zi de Paști. Ar putea fi un moment numai bun să-ți îndrepți atenția spre prietenii dragi sau spre cunoștințele mai vechi, depănând amintiri la un ”pahar de vorbă” bună.

GEMENI Dacă te gândeai să lenevești și să te bucuri de tihnă toată ziua, s-ar părea că rânduiala de sus nu prea îți dă voie. Conjunctura din cea de-a doua zi De Paști pare să pună o anumită presiune pe umerii tăi, șoptindu-ți că timpul nu e de irosit. S-ar putea să ai de-a face cu schimbări în rânduiala socială sau profesională, unde prezența ta poate fi cheia pentru a pune bazele unor lucruri sănătoase și trainice.

RAC Chiar dacă unii ar putea să-ți cerceteze cu asprime alegerile, pare că n-ar fi o idee bună să te îndoiești de tine, ci să rămâi statornic în ce ai făgăduit. Pari să fii într-o formă strașnică, reușind să strunești vigoarea zilei cu multă minte pentru a descurca ițe mai vechi. Totuși, după ospățul de Paști, ai mare grijă să nu întreci măsura cu dulciurile ori cu bucatele prea grele, căci pântecul tău s-ar putea să nu mai suporte încă o zi de ”tortură” gastronomică.

LEU Luna pare să-ți lumineze drumul în lume și în meserie, poftindu-te să schimbi felul în care privești lucrurile. Nu e vorba de a goni spre noi isprăvi, ci mai degrabă de a rumega bine lecțiile pe care viața ți le-a dat în ultima vreme. Climatul de astăz, din a doua zi de Paști, pare să fie unul care cere mai multă minte decât vlagă, îndemnându-te să gândești adânc înainte de a face un pas. Așadar, stai mai degrabă la pândă în „jungla de asfalt” înainte de a trece la fapte.

FECIOARĂ Se arată că afluxurile de sus îți aduc o tihnă sufletească deosebită, făcând ca sentimentele tale să fie în deplină armonie. Această seninătate este un dar de preț, așa că bucură-te de ea cu toată inima, în această a doua zi de Paști. Dacă vei alege să vorbești deschis și cu blândețe cu cineva apropiat, s-ar părea că poți ajunge la sufletul omului mult mai ușor decât prin vechile metode de convingere.

BALANŢĂ Luni, în a doua zi de Paști, s-ar putea să ai prilejul să arăți tuturor, prin fapte, de ce ești în stare. Mergi înainte cu încredere și nu te mai pierde în întrebări de prisos; e timpul să pui punct unor probleme vechi și să privești spre viitor. Dacă simți o anumită greutate în trup sau o amorțeală a mușchilor, s-ar putea să fie semnul că ești istovit, așa că dă-ți voie să te odihnești un pic ca să-ți recapeți vigoarea.

SCORPION Dacă gândul tău zboară spre întemeierea unei familii sau spre aducerea pe lume a unui prunc, să știi că aspectele planetare par că se rânduiesc cu multă armonie în această direcție. Poți porni în această mare aventură fără nicio temere. Iar dacă simți că te încearcă vreo neliniște, în această a doua zi de Paști, apleacă-te spre un meșteșug, spre scris sau desen, căci lucrul mâinilor tale îți poate aduce liniștea înapoi.

SĂGETĂTOR S-ar putea să ți se pară că proiectele tale înaintează cu pas de melc, dar asta s-ar putea să fie doar o părere născută din firea ta grăbită. Încearcă să-ți mai domolești entuziasmul și să înveți că lucrurile bune au nevoie de timp ca să se coacă. În a doua zi de Paști, cu ajutorul lui Mercur, s-ar putea să fie nevoie să-ți spui oful și să te afirmi mai clar în fața celorlalți, comunicând cu mult spor.

CAPRICORN Astăzi s-ar putea să faci niște cheltuieli care se pot dovedi a fi cu mare folos mai târziu, chiar dacă acum nu prea pare. Se vede treaba că dorințele tale se potrivesc cu mersul lumii și ai șanse să poți găsi prilejul să-ți păstrezi rânduiala traiului așa cum îți place. În cele ale inimii, pari a fi mai deschis să împarți bucuria cu perechea ta și să clădiți planuri de viitor în lumina trandafirie a optimismului.

VĂRSĂTOR Astrele par să te poftească să ai grijă de cei dragi și să-i incluzi în toate planurile tale de viitor. Ar fi bine să faci tot ce poți pentru a le oferi siguranță și a le întări încrederea în tine. Cuvintele tale de ordine pentru astăzi, a doua zi de Paști, ar trebui să fie împăciuirea și măsura în toate. Spre seară, s-ar putea să primești o veste „așa și așa”, dar important este să-ți păstrezi cumpătul, orice s-ar întâmpla.

PEŞTI Atmosfera cea bună a celei de-a doua zi de Paști s-ar putea să-ți dea tocmai imboldul de care aveai nevoie pentru a-ți schimba starea de spirit și a privi spre noi orizonturi. Mai plin de speranță ca niciodată, s-ar putea să te deschizi spre noi prilejuri de a împărți bucuria cu ceilalți. Totuși, nu uita să ieși la aer curat ca să te oxigenezi, căci vitalitatea ta are nevoie de asta, și caută să-ți rânduiești mai bine somnul, ca să te odihnești cu adevărat.