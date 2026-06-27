NU face așa ceva vara! Îți vei distruge părul. Cum se îngrijește corect părul în sezonul cald

Soarele, clorul din piscine și apa sărată nu sunt singurii dușmani ai părului în timpul verii. Unele produse folosite frecvent pentru îngrijire sau styling pot accelera deteriorarea firului de păr fără să îți dai seama. Ce obiceiuri trebuie evitate vara pentru a-ți menține părul sănătos?

Vara este perioada în care părul devine extrem de vulnerabil din cauza expunerii prelungite la razele ultraviolete, clorului din piscine, apei sărate și umidității ridicate. Anumite produse și obiceiuri aparent inofensive pot provoca deshidratarea firului de păr, ruperea acestuia și pierderea strălucirii naturale.

Indiferent de tipul sau culoarea părului, există câteva ingrediente care ar trebui evitate în sezonul cald. Printre cele mai periculoase se numără zeama de lămâie și spray-urile pentru decolorare la soare, cunoscute și sub denumirea de „Sun-In”. Combinația dintre acid și radiațiile UV afectează structura proteică a firului de păr și deteriorează cuticula, ceea ce duce la un aspect uscat și la o sensibilitate crescută la rupere.

La fel de riscantă este aplicarea uleiurilor naturale fără filtru UV înainte de expunerea la soare. Uleiurile de cocos, măsline sau alte variante similare atrag și rețin căldura, având asupra părului un efect asemănător celui al uleiului încins într-o tigaie. Specialiștii recomandă utilizarea acestora doar ca tratamente de noapte sau înlocuirea lor cu produse special formulate care conțin filtre UV.

O atenție deosebită trebuie acordată și produselor de styling. Fixativele, spumele sau spray-urile cu protecție termică ce conțin alcooli cu efect de uscare, precum Isopropyl Alcohol, SD Alcohol sau Propanol, contribuie la evaporarea rapidă a umidității din firul de păr. În plus, șampoanele bogate în sulfați duri, precum SLS și SLES, pot îndepărta agresiv stratul natural de sebum atunci când părul este spălat frecvent vara din cauza transpirației sau a contactului cu apa de mare.

Persoanele cu păr blond natural, cărunt sau alb, albit odată cu înaintarea în vârstă, trebuie să fie și mai prudente. Aceste tipuri de păr conțin mai puțin pigment, sunt mai poroase și au o predispoziție ridicată la oxidare și pătare. Specialiștii în îngrijirea părului recomandă să nu se lase clorul să se usuce pe firul de păr deoarece acesta se combină cu metalele din apă, în special cuprul, formând depuneri care pot determina apariția unor nuanțe verzi-albăstrui sau a unei îngălbeniri inestetice. Pentru prevenirea acestui fenomen, părul trebuie udat cu apă dulce înainte de intrarea în piscină, astfel încât să absoarbă mai puțin clor.

De asemenea, persoanele cu păr blond, cărunt sau alb ar trebui să evite uleiurile și serumurile intens colorate, precum uleiul de argan pur sau uleiul de ricin nerafinat deoarece pot lăsa în timp o tentă gălbuie. Se recomandă utilizarea serumurilor transparente.

În cazul părului șaten, brunet sau roșcat natural, principalul pericol îl reprezintă pierderea intensității culorii și a strălucirii. Razele soarelui pot estompa pigmenții naturali, oferind părului un aspect ars și lipsit de vitalitate. Din acest motiv, utilizarea zilnică a spray-urilor cu sare de mare nu este recomandată. Deși acestea creează efectul popular de „beach waves”, sarea absoarbe hidratarea din firul de păr, iar lipsa acesteia face ca părul închis la culoare sau roșcat să devină aspru, mat și fără viață.

Părul creț/ondulat este în mod natural mai uscat, deoarece sebumul produs la nivelul scalpului ajunge mai greu pe lungimi. Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea siliconilor insolubili în apă, precum Dimethicone, și a cerurilor dense. În condițiile umidității și transpirației specifice sezonului cald, aceste ingrediente formează o barieră care împiedică pătrunderea produselor hidratante în firul de păr. Rezultatul este un păr deshidratat în interior și extrem de zbârlit, greu de controlat, la exterior.

Nici persoanele cu păr drept nu sunt ferite de probleme. Pentru acest tip de păr, uleiurile naturale se distribuie cu ușurință de la rădăcină spre vârfuri, iar căldura verii accentuează acest proces. Din acest motiv, utilizarea unturilor grele, precum cele de shea, cacao sau mango, în șampoane și balsamuri leave-in este contraindicată. Produsele dense și foarte cremoase pot încărca excesiv firul de păr, făcându-l să pară gras, plat și îmbâcsit la scurt timp după spălare. În sezonul cald, specialiștii recomandă formule mai lejere, precum gelurile ușoare, spray-urile cu aloe vera și balsamurile lichide.