Horoscop luni. Săptămâna începe cu energii mixte, provocări profesionale, dar și oportunități de clarificare în relații și carieră.

Horoscop Berbec

Dacă s-ar întâmpla să simți că lunea începe în forță, s-ar părea că anturajul tău ar fi de părere că ești un pic cam prea fixist astăzi. Dacă s-ar lovi de o rezistență prea mare, probabil cel mai înțelept ar fi să nu forțezi lucrurile și să lași deoparte proiectul pentru o zi cu mai mult spor. Totuși, cu mottoul tău de a face totul cât mai curând și cât mai bine, s-ar putea să observi cum chestiunile ce te interesează pe tine, în special cele de la locul de muncă, s-ar îndrepta exact acolo unde trebuie. S-ar cuveni să te îmbraci mai gros, să eviți frigul și să ai grijă de starea ta generală, căci durerile de cap ți-ar putea da târcoale.

Horoscop Taur

Se pare că dimineața, ba chiar și restul zilei, ar putea fi un prilej minunat să pui din nou mâna pe telefon și să cauți oamenii din viața ta pe care i-ai cam lăsat în urmă. E foarte posibil ca prezența acestor prieteni sau cunoștințe să se dovedească utilă mai devreme decât ai crede! S-ar putea ca zorii zilei să vină la pachet cu un aer plin de promisiuni și oportunități legate de cariera ta. Pe de altă parte, ar fi bine să știi că la locul de muncă contează mult și felul în care te prezinți lumii, deci s-ar putea să fie nevoie să joci puțin după regulile casei, dacă îți dorești să câștigi aprecierile șefilor și ale colegilor.

Horoscop Gemeni

Luni, s-ar putea să ai mintea plină de idei, dar cu o ușoară tendință de a încălca regulile stabilite. Probabil că în sinea ta ai complota cum să mai scapi de unele datorii de la muncă, de treburile casei sau de unele cuvinte, visând doar la mai multă libertate. Totuși, stelele ar putea fi generoase cu tine, cel puțin când vine vorba de rezultatele pe plan profesional. În viața de cuplu, e posibil să ai parte de o imagine foarte bună și de o comunicare eficientă, deși ar fi extrem de indicat să eviți pe cât poți, cu mult tact, discuțiile care ar putea stârni certuri inutile.

Horoscop Rac

Stelele s-ar așeza de așa natură încât, astăzi, s-ar putea să te înțelegi de minune cu oamenii din zodiile de aer sau foc, în timp ce interacțiunile cu semnele de apă și pământ s-ar putea lăsa cu mici nemulțumiri. E posibil ca o persoană născută în zodia Leului să-ți poată da o mână de ajutor salvatoare. La un moment dat, s-ar fi putut să crezi că decizia luată era cea corectă, pe baza a ceea ce știai atunci; nimeni nu s-ar sabota intenționat, nu-i așa? Probabil că, între timp, situația s-a mai schimbat, însă cu toate astea, s-ar părea că te simți din ce în ce mai în putere, plin de energie și pregătit să acționezi.

Horoscop Leu

Atât pe la birou, cât și prin casă, s-ar fi putut aduna destul de multe lucruri pe care le-ai lăsat neterminate, dar ziua de astăzi ar putea să-ți ofere șansa de a mai bifa câteva de pe listă. Totuși, oricât de hărnicuț te-ai simți, ar fi bine să nu te surmenezi încă de lunea! Se zice că stelele te-ar privi cu un ochi bun astăzi, aducându-ți idei proaspete și curajoase, lucru care s-ar putea dovedi foarte folositor mai ales dacă faci ceva care cere creativitate. Și, cine știe, această creativitate s-ar putea manifesta chiar și în bucătărie, unde ai putea să încerci o rețetă nouă, poate o mâncare care să-ți aducă aminte de o „friptură Wellington” sau de o rețetă moștenită.

Horoscop Fecioară

Ar cam fi cazul să fii un pic mai vigilent astăzi! Această atenție s-ar putea cere atât în zona sentimentelor și a modului în care interacționezi cu persoana iubită, cât și în ceea ce privește mesele tale, care s-ar cuveni luate mai regulat și mai sănătos. Cum e luni, se spune că nu-i prea bine să umbli la portofel, deci cheltuielile probabil nu te-ar avantaja acum. Ar fi o mutare mult mai înțeleaptă să te concentrezi pe sarcini simple de la muncă, dar care ți-ar putea aduce beneficii vizibile fără mari eforturi. Ar fi grozav dacă ai reuși să te menții activ și, dacă s-ar întâmpla să ai o curte, puțină mișcare s-ar putea dovedi extrem de benefică.

Horoscop Balanță

Se pare că astrele ar vrea să-ți transmită un mesaj clar: ar fi bine să mai iei o pauză pentru a-ți lăsa corpul să facă față variațiilor de temperatură și umezeală specifice acestei perioade. Probabil nu ar fi cea mai bună zi să mergi în vizite sau să inviți pe cineva la tine, dar s-ar putea compensa din plin dacă ai sta de vorbă pe internet sau la telefon. Lunea aceasta s-ar putea arăta ca un moment excelent să preiei din nou frâiele, căci energia ta pare a fi pe o pantă ascendentă, singurul lucru care s-ar putea să te supere un pic fiind acela că toți prietenii ar fi ocupați. Din fericire, ar putea fi o perioadă destul de bună pentru a reuși să-ți organizezi mai bine banii și bugetul familiei.

Horoscop Scorpion

Ziua de luni te-ar putea găsi cu sensibilitatea la cote puțin mai ridicate. S-ar putea să fie nevoie de o atenție sporită pentru a nu isca certuri cu cei din jur sau cu membrii familiei. Pe de altă parte, s-ar putea să primești niște vești plăcute, iar dacă s-ar ivi ocazia unor deplasări, mai ales dintre cele scurte, ziua ar putea fi foarte potrivită. Prietenii probabil că s-ar afla ca de obicei în preajmă, așteptând poate să preiei inițiativa ca un adevărat lider. Doar că, astăzi, e foarte posibil să preferi să stai retras, dorindu-ți mai degrabă o zi banală și liniștită, departe de responsabilitățile sociale.

Horoscop Săgetător

S-ar putea ca emoțiile tale de astăzi să vină cu câteva valuri impulsive, deși mintea ta s-ar strădui să le țină repede în frâu. Ar fi recomandat să te exprimi mai rar, să fii atent la ce spun alții și să schițezi mai des un zâmbet, căci s-ar zice că ai fi puțin cam încordat și ai avea nevoie de relaxare. Filosoful chinez amintea că modestia și hărnicia sunt secretele omului fericit. Către seară, s-ar putea ca astrele să-ți sugereze să îți acorzi o bucurie – poate un film sau o lectură interesantă – căci investiția în suflet și în cunoaștere nu a făcut niciodată gaură în buget.

Horoscop Capricorn

Deși viața ta profesională s-ar putea asemăna astăzi cu un carusel ce nu se mai oprește, lunea aceasta s-ar putea să reușești, în mod surprinzător, să descoperi un colț de liniște și, poate, un moment de reflexie profundă. S-ar putea prefigura o zi cu trăsături plăcute. Ar fi excelent dacă nu ai lua în seamă bârfele și comentariile cu subînțeles, mai ales dacă s-ar întâmpla să vină de la unele prezențe feminine din preajma ta, întrucât influențele nu ți-ar fi tocmai prielnice acolo. În caz că te-ai tot gândit cum să te eliberezi dintr-o legătură care nu te mai satisface, s-ar putea ca ziua de azi să îți ofere momentul potrivit. O scuză clasică despre timpul ocupat la extrem s-ar putea dovedi foarte eficientă!

Horoscop Vărsător

Luni, s-ar putea să fii o prezență extrem de plăcută, remarcându-te printr-un umor curat și o stare de spirit care te-ar putea face adorat în gașcă sau la birou. Ar fi totuși recomandat să nu uiți de tine, să iei scurte pauze și să cauți să mai închizi ochii un pic când ai ocazia. Ar fi bine să ai grijă și la ce mănânci sau cum te îmbraci, pentru a ține răcelile la distanță. Sănătatea separe că s-ar arăta robustă, iar portofelul s-ar putea menține la fel ca până acum. În definitiv, o zi destul de bună.

Horoscop Pești

S-ar putea să ai parte de niște zori de zi deosebit de așezați. Fără a fi tras înapoi de frici sau de ezitări, ai putea avea puterea să lămurești unele situații strict personale. S-ar zice că lucrurile în iubire ar arăta promițător; dacă ai fi dispus să comunici, să explici și să-ți argumentezi punctul de vedere, s-ar putea să iasă exact cum îți dorești. E drept că în vremuri incerte, când unele frici și limitări pot fi copleșitoare, s-ar putea să nu te simți cel mai confortabil. Totuși, dacă ți-ai dori cu adevărat să te faci auzit, s-ar putea să ajungă doar să vorbești cu atâta pasiune, încât nici nu ar mai conta lipsa unor dovezi concrete.