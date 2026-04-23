BERBEC Dacă s-ar ivi o clipă de respiro, poate ar fi momentul prielnic să iei o scurtă pauză pentru relaxare. S-ar putea ca un weekend departe de zgomot sau o cină liniștită să fie pretextul perfect pentru a te rupe de rutină. Probabil partenerul tău ar simți nevoia ca tu să fii ceva mai prezent, așa că s-ar cuveni să îi acorzi mai mult timp de calitate. Ar fi înțelept să nu aștepți ca nemulțumirile să dea pe dinafară înainte de a schimba ceva. S-ar părea că ai putea strecura câteva momente romantice și distractive, care probabil ar aduce un suflu nou în cuplu.

TAUR Eficiența și rigoarea ta obișnuită s-ar putea să fie chiar sprijinul de care ai nevoie astăzi. Deși s-ar părea că planurile tale ar cere resurse pe care nu le ai neapărat, probabil nu ai întâmpina mari greutăți în a găsi oameni dispuși să te urmeze în demersurile financiare. Totuși, cum spune românul, „Vorba dulce, mult aduce”, așa că s-ar putea să fie nevoie de o atitudine calmă și mult umor dacă s-ar întâmpla să primești vești mai ciudate pe parcursul zilei.

GEMENI Această zi s-ar putea dovedi destul de dinamică, iar spiritul tău festiv și buna dispoziție ar putea reveni în forță pentru a îmbunătăți relațiile cu ceilalți. S-ar părea că ar fi un moment excelent pentru a te exprima și a iniția proiecte noi, căci spiritul tău antreprenorial ar putea atinge cote înalte. Pe seară, dacă timpul ți-ar permite, probabil te-ai putea relaxa vizionând noile documentare sau seriale de comedie care s-ar nimeri să te amuze.

RAC S-ar zice că niște rezultate încurajatoare ți-ar putea oferi astăzi imboldul necesar pentru un salt imens către reușită. S-ar putea să apară ocazia unor noi contracte, investiții sau chiar posibilitatea de a prelua o nouă funcție. Nu este exclus ca o călătorie să aibă un cuvânt greu de spus în atingerea țintelor tale financiare din zilele următoare. O schimbare în plan material ar putea deveni realizabilă, mai ales dacă s-ar ivi vreo șansă în zona imobiliară, care pare a fi ușor favorizată.

LEU Conjunctura astrală de astăzi ți-ar putea spori forța creatoare, făcându-te, poate, să-ți dorești să strălucești și să câștigi stima celor din jur. Ar putea urma un val frumos de energie, iar comunicarea cu ceilalți s-ar putea derula cu mare ușurință; prin urmare, probabil ar fi o greșeală să te izolezi și să pierzi astfel de momente favorabile. S-ar cuveni să-ți folosești vitalitatea pentru a face ordine în legăturile tale și pentru a-ți susține punctele de vedere, exact ca natura care renaște în plină primăvară, ieșind la lumină curajoasă și plină de viață.

FECIOARĂ Ar exista șanse mari ca situațiile întâmpinate astăzi să fie cu adevărat plăcute. Probabil ar fi cel mai bine să te bucuri de moment fără a inventa probleme și s-ar putea să te simți atras instinctiv de prezența unor oameni pașnici. E foarte posibil să faci cunoștințe noi care ți-ar putea stârni interesul. Dacă ai avea încredere în forțele proprii, totul ar putea decurge lin; pe plan sentimental, s-ar putea să te bucuri de atenție și ascultare. Cum discuțiile ar putea curge favorabil, nu prea ai avea de ce să-ți faci griji pentru viitorul apropiat.

BALANŢĂ S-ar putea ca multitudinea de detalii să te copleșească, iar tendința ta ar putea fi să le ignori, ceea ce s-ar dovedi o greșeală destul de mare. Aceste mărunțișuri s-ar putea aduna și ar risca să se transforme în obstacole serioase peste doar câteva zile, deci ar fi mai prudent să analizezi totul cu răbdare. Așa cum spune un vechi proverb, „Prietenul la nevoie se cunoaște”, s-ar părea că astăzi ar fi un moment propice pentru a face primul pas spre împăcare, dacă s-ar fi întâmplat să ai o dispută serioasă cu un apropiat sau o rudă.

SCORPION Influența Lunii te-ar putea determina să te implici într-o muncă de lungă durată sau să te apleci asupra unor subiecte mai dificile, însă ar trebui să ai grijă, căci orice exces ar putea atrage incidente nedorite. Ar fi bine să rămâi cu ochii deschiși; s-ar părea că nu ar fi tocmai ziua ideală pentru a planifica o mutare, o asociere sau o nuntă, deoarece majoritatea oamenilor ar putea fi preocupați doar de propriul interes astăzi.

SĂGETĂTOR O stare generală mai puțin veselă te-ar putea predispune la unele excese compensatorii, cum ar fi cheltuielile prea mari sau mâncatul necontrolat. Probabil ar fi mult mai util dacă ai folosi această zi pentru a face ordine în hârtii, a redacta un CV sau a te ocupa de chestiuni administrative, întorcându-te astfel spre activități poate mai puțin atractive, dar mult mai rentabile pe termen lung.

CAPRICORN Ziua de vineri ar putea aduce un aer de îndrăzneală și o creativitate care s-ar putea materializa frumos. Acest cer favorabil inițiativelor i-ar putea face, totuși, pe unii ceva mai aroganți sau autoritari, de unde ar putea ieși și mici scântei; ar fi bine să eviți să fii prins în egocentrismul celorlalți. S-ar părea că, atâta timp cât rămâi rațional în micile tale evadări, ai putea face progrese uriașe. Probabil că, urmându-ți principiile pas cu pas, ai putea avea parte de realizări, fără a simți nevoia de a sări etape.

VĂRSĂTOR S-ar putea să pornești la drum mai încet în această vineri, o abordare oarecum atipică pentru tine. Cu toate acestea, atitudinea ta orientată spre perfecțiune s-ar putea să dea roade, iar lucrurile s-ar putea mișca lent, dar sigur. Dacă un coleg s-ar întâmpla să își piardă răbdarea, ar fi mai indicat să nu contraataci imediat. Ca o floare care se deschide treptat sub soarele blând de primăvară, s-ar putea ca prânzul alături de un coleg nou să scoată la iveală pasiuni comune neașteptate. Probabil o astfel de conversație relaxată te-ar putea binedispune și ar putea consolida o nouă legătură în echipa ta.

PEŞTI Se pare că vineri ar putea fi o zi destul de plină și aglomerată pentru tine. Probabil că nu ai avea motive de îngrijorare, căci determinarea ta s-ar putea dovedi convingătoare în fața celorlalți, putând facilita încheierea unor acorduri valoroase. Totuși, ar fi prudent să fii atent la cheltuielile surpriză, mai ales în a doua parte a zilei, căci o simplă ieșire la restaurant s-ar putea transforma, pe neașteptate, într-un lux destul de costisitor.