BERBEC Miercuri, s-ar părea că ai putea reuși să îți faci un aliat din absolut oricine îți iese în cale. Această capacitate de a evolua în mediul profesional ar putea fi, foarte probabil, rezultatul muncii tale asidue cu tine însuți. S-ar zice că nu prea îți plac jumătățile de măsură, atitudine care probabil te-ar putea avantaja în prezent. E posibil să simți cum te întărești moral, iar trupul, creierul și spiritul tău ar părea să se alinieze într-o armonie perfectă. Cu o asemenea stare, s-ar putea să accepți toate provocările fără să te plângi prea mult!

TAUR Stelele ar părea să te lumineze cu o lumină generoasă de care, cel mai probabil, îți era tare dor. Influența planetelor s-ar putea dovedi a fi perfectă pentru a ieși dintr-un impas și a-ți reînnoi cercul relațional, fie el profesional sau personal. S-ar putea ivi prieteni, colegi sau vecini noi, și e posibil ca cineva să își investească toată încrederea în tine. Totuși, ar fi înțelept să încerci să nu le promiți marea cu sarea și s-ar cuveni să analizezi situația în mod obiectiv și în detaliu, înainte de a face următorul pas.

GEMENI Climatul astral s-ar putea să evolueze întărindu-ți puterea de seducție, dar probabil și toate poftele. E posibil să cauți să fii remarcat și s-ar putea să aspiri să iubești și să fii iubit, dar s-ar părea că trebuie să-ți explorezi cu grijă motivațiile în dragoste. Cum norocul ar părea să fie de partea ta, s-ar putea să fie timpul să acționezi în ceea ce privește proiectele tale care țin de relațiile sociale, pentru că ai putea reuși mai ușor să-ți transmiți ideile. Probabil că va trebui să iei unele decizii ferme, iar realismul tău s-ar putea dovedi a fi cel mai bun atu al tău astăzi.

RAC S-ar părea că te-ai putea afla într-un ciclu destul de promițător pentru finanțele tale. Ca prin magie, anumite câștiguri ar putea să pară că îți cad direct din cer, așa că s-ar putea să pariezi pe proiecte nebunești care ți-ar putea aduce recunoaștere profesională și bani. Cu toate acestea, în zona banilor ar putea exista și unele răsturnări de situație, deci ar fi bine să nu te destinzi complet. E foarte posibil să fii capabil de orice ca să fii remarcat, dar ar fi precaut să nu exagerezi, deși stelele ar părea să fie de partea ta.

LEU Miercuri, de ziua lui Mercur, s-ar putea să ai șanse să îți recapeți tupeul de prădător, probabil după un somn lung și plin de vise, cum le stă bine marilor feline. Probabil că, dacă nu ai dormi măcar zece ore, ai zice imediat că suferi de insomnie. Dacă s-ar întâmpla să fii într-o relație, ai putea fi foarte fericit alături de partenerul tău. Dacă ești singur, ar fi bine să nu-ți lași îndoielile să-ți strice oportunitatea de a experimenta dragostea, mai ales dacă s-ar ivi ocazia să fii într-o călătorie.

FECIOARĂ Ziua planetei tale guvernatoare, Mercur, ar putea fi un moment extrem de potrivit în care să-ți împărtășești perspectiva și să realizezi unele alianțe comerciale sau financiare. S-ar părea că ar putea fi o zi bună pentru a începe o colaborare sau pentru a intra în niște negocieri delicate. Stelele par să îți fie favorabile, așa că ai putea profita din plin; totuși, s-ar putea să apară ceva nervi în peisaj din cauza unor tensiuni din anturaj, deci ar fi ideal să nu te lași contaminat.

BALANŢĂ Dacă s-ar întâmpla să-ți amesteci prea mult viața privată cu cea profesională, ai putea risca să nu-ți mai găsești drumul cel bun. Ar fi preferabil să alegi autenticitatea și să ai grijă de aparențe, căci acestea ar putea ascunde uneori surprize neplăcute, deci s-ar cuveni să înveți să te bazezi doar pe tine. Stelele ar sugera că ar putea fi o idee bună să faci planuri serioase de viitor, poate chiar gândindu-te la un nou drum profesional, mai adaptat tendințelor socio-economice.

SCORPION Cosmosul ar părea să te protejeze, deși oamenii din jur s-ar putea să nu o facă. Viața ta amoroasă s-ar părea că se îmbunătățește, dar probabil ar trebui să fii destul de precaut. N-ar fi deloc bine să te culci pe o ureche; experiența ți-ar fi arătat deja ce nu ar trebui să faci, iar acum probabil ar trebui să demonstrezi că ți-ai învățat lecția. Pe seară, ai putea profita de buna-dispoziție a partenerului pentru a-l antrena în niște planuri originale, fie că v-ați gândi să studiați inteligența artificială, fie că v-ar trece prin minte să mai adoptați încă vreun animăluț exotic.

SĂGETĂTOR S-ar putea să pari destul de obosit și plictisit de o rutină economică ce ar părea că durează de ceva timp. Socotelile tale ar putea fi deja în ordine, așa că probabil nu știi prea bine ce ai putea face pentru a-ți face ziua mai interesantă; poate că ar trebui să iei niște măsuri. Ar fi indicat să nu dai vina pe alții pentru asta, ci mai degrabă să-ți menții stilul de viață sănătos și să încerci să dormi mai mult. N-ar strica deloc să te alături unui club sportiv sau să practici o tehnică de gestionare a stresului.

CAPRICORN În cuplu, ar fi probabil cel mai înțelept să pariezi totul pe intuițiile tale, căci stelele ar indica faptul că acestea nu ar trebui să te înșele. Partenerul tău ar părea să fie cucerit de tine, dar s-ar putea să mai ai încă unele îndoieli trecătoare. Din moment ce intuițiile tale ar părea să-ți spună contrariul, probabil că ar trebui să le urmezi fără niciun fel de teamă. Dacă s-ar întâmpla să-ți fi planificat o vacanță, acum ar putea fi momentul să faci calculele și să-ți stabilești bugetul. Având parte de influențe astrale bune, s-ar părea că nu ar trebui să întâmpini nicio problemă cu banii.

VĂRSĂTOR Miercuri s-ar părea că ai putea avea mai mult timp de dedicat plăcerilor și activităților de agrement. Probabil că ar trebui să te gândești mai mult la tine și s-ar putea să fii nevoit să renunți la a-ți lua atât de multe responsabilități. Ar fi o idee excelentă să-ți organizezi obiectivele, mai ales că ambițiile tale ar părea să fie remarcate, iar inițiativele ar putea fi foarte binevenite. S-ar cuveni să eviți discuțiile despre bani cu partenerul astăzi, deoarece s-ar putea dovedi un subiect destul de enervant.

PEŞTI Per total, o stare de bună dispoziție ar putea predomina astăzi și s-ar putea să te regăsești într-o stare de spirit excelentă. Probabil că ți-ai putea realiza cu ușurință dorințele, deși nu ai obține mare lucru dacă ai decide să te comporți autoritar; așadar, poate că ar fi bine să-ți consumi energia în exces făcând sport. Pe seară, e foarte posibil ca vizionarea unui film alături de cineva drag să-ți poată crea o amintire tare frumoasă.