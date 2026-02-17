Pe 17 februarie 2026 începe Anul Nou Chinezesc, sărbătorit de aproximativ două miliarde de oameni din întreaga lume. Spre deosebire de Anul Nou solar, fixat pe 1 ianuarie, Anul Nou Lunar urmează fazele lunii, iar data sa variază în fiecare an, fiind plasată între sfârșitul lunii ianuarie și mijlocul lunii februarie.

Celebrările durează 15 zile și ating punctul culminant odată cu Festivalul Lanternelor, organizat la prima lună plină din noul an lunar. Lanternele simbolizează speranța, claritatea și orientarea pentru anul care începe.

În spațiul occidental, expresia „Anul Nou Chinezesc” reflectă mai degrabă o convenție populară decât o realitate culturală exactă. Sărbătoarea este celebrată pe scară largă în întreaga Asie și de comunitățile asiatice din diaspora, motiv pentru care denumirea „Anul Nou Lunar” este considerată mai precisă și mai adecvată.

În China, calendarul solar occidental este utilizat oficial, iar data de 1 ianuarie are un rol administrativ. Totuși, Anul Nou Lunar își păstrează statutul dominant la nivel cultural și social, fiind asociat cu reuniunea familială, continuitatea tradițiilor și ideea de reînnoire simbolică.

Ritualurile asociate Anului Nou Lunar funcționează într-un registru simbolic bine definit, în care fiecare gest are o semnificație precisă, potrivit presei internaționale. Conceptul central este reînnoirea, adică separarea clară între vechi și nou, între ghinion și prosperitate.

Curățenia generală realizată înainte de Anul Nou are valoare ritualică, locuința fiind pregătită pentru un nou început. Odată cu intrarea în noul an, măturatul și alte activități similare sunt evitate temporar, într-o logică tradițională care urmărește conservarea norocului.

Culoarea roșie domină vizual întreaga sărbătoare. Asociată în mod tradițional cu norocul și prosperitatea, aceasta este prezentă în decoruri, vestimentație și simbolurile specifice Anului Nou Lunar.

Spectacolele pirotehnice au, la rândul lor, o explicație tradițională. Originea lor este corelată frecvent cu legenda lui Nian, o creatură mitologică despre care se spune că era alungată prin zgomote puternice și prin culoarea roșie. Tradiția a rămas până astăzi unul dintre cele mai recognoscibile elemente ale celebrărilor.

În centrul Anului Nou Lunar se află familia. Ajunul este marcat de o cină festivă extinsă, cu o puternică încărcătură simbolică, asociată cu unitatea, continuitatea și coeziunea între generații, urmată de zile dedicate vizitelor și schimburilor de urări.

Pentru copii, unul dintre cele mai așteptate momente este primirea hongbao, plicurile roșii cu bani oferite de membrii mai în vârstă ai familiei sub forma așa-numiților bani norocoși. Sumele includ frecvent cifra 8, considerată un indicator al prosperității și norocului în cultura chineză.

Ciclul festiv de 15 zile se încheie cu Festivalul Lanternelor, un moment cu o puternică dimensiune vizuală și emoțională. Lanternele sunt descrise în mod tradițional drept simboluri ale speranței, luminii și orientării, o metaforă culturală a reînnoirii și a începuturilor favorabile.

Anul Nou Lunar marchează schimbarea semnului zodiacal chinezesc, un sistem format din 12 animale. Semnul este determinat de anul nașterii și rămâne un reper simbolic frecvent invocat în interpretările culturale și astrologice.

Începând cu 17 februarie 2026, zodiacul chinezesc intră în anul Calului de Foc. Referința la elementul Foc provine din sistemul tradițional care asociază fiecare an cu unul dintre cele cinci elemente, generând combinații recurente.

În plan simbolic, Calul este asociat cu energie, dinamism și spirit de inițiativă, iar elementul Foc intensifică aceste trăsături, fiind legat de acțiune, intensitate și determinare. În această notă culturală, 2026 este descris adesea drept un an al ritmului alert și al deciziilor rapide.

Aceeași simbolistică influențează și percepția asupra persoanelor născute sub acest semn, care sunt descrise în interpretările tradiționale drept energice, hotărâte și orientate spre acțiune. La nivel simbolic, aceste caracteristici sunt extinse asupra întregului an, asociat frecvent cu dinamism, inițiativă și schimbări rapide. Pentru comunitățile care celebrează Anul Nou Lunar, perioada este văzută ca un moment al noilor începuturi și al deciziilor curajoase.

Dincolo de semnificațiile culturale, sărbătoarea are și efecte economice vizibile, în special prin creșterea consumului intern.

Autoritățile chineze intră în perioada Festivalului Primăverii cu proiecții record și așteptări economice consistente, potrivit unui material publicat de The Guardian. Vacanța extinsă este privită drept un potențial catalizator pentru consumul intern, într-un context economic în care stimularea cererii rămâne o prioritate.

Deși China nu mai este cea mai populată țară din lume, sezonul chunyun rămâne asociat cu cel mai amplu val anual de deplasări. Pentru 2026 sunt estimate aproximativ 9,5 miliarde de deplasări interne pe parcursul celor 40 de zile ale Festivalului Primăverii, în creștere față de cele 9 miliarde de deplasări din 2025.

Pentru milioane de oameni, Anul Nou Lunar reprezintă principalul prilej de reunire familială, generând anual un volum impresionant de deplasări atât în China, cât și la nivel global.

Așteptările economice au fost exprimate și în publicațiile oficiale. Un articol al departamentului de propagandă din provincia Jiangsu evidențiază rolul consumului din perioada sărbătorilor în stimularea cererii interne și face referire la revigorarea energiei economice, utilizând o expresie idiomatică ce evocă imaginea cailor aflați în galop, metaforă frecvent întâlnită în discursul public chinez.

În plan concret, autoritățile centrale au anunțat emiterea a peste 360 de milioane de yuani sub formă de vouchere de consum în luna februarie, ca parte a măsurilor de susținere a cheltuielilor populației.

George Magnus, cercetător la China Centre din cadrul University of Oxford, a declarat pentru The Guardian că Anul Nou Lunar oferă un impuls substanțial retailerilor și furnizorilor de servicii pentru consumatori, care altfel ar fi avut o lună februarie modestă.

În pofida acestor așteptări, indicatorii macroeconomici arată că cererea internă rămâne relativ modestă. Tendința ridicată de economisire continuă să limiteze expansiunea cheltuielilor populației.

Datele oficiale indică o creștere a vânzărilor retail de 3,7% anul trecut, sub nivelul de creștere al PIB-ului, de 5%, evoluție care reflectă dezechilibrul persistent dintre consum și exporturi.

Consumul intern rămâne astfel una dintre marile provocări ale economiei chineze, temă care va domina următorul plan cincinal programat pentru aprobare în luna martie. Autoritățile mizează pe sectorul serviciilor ca posibil motor de creștere, în special în domenii precum sănătatea, divertismentul și îngrijirea vârstnicilor.