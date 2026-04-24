BERBEC S-ar părea că stelele s-ar concentra pe relațiile tale în această sâmbătă. Așa cum primăvara trezește întreaga natură la viață, probabil că și abilitățile tale intelectuale, originalitatea și generozitatea ar putea ieși la iveală, atrăgând oameni interesați. E posibil să eviți unele greșeli dacă ai asculta sfaturile celor din jur. Totuși, s-ar cuveni să te asiguri că nu te lași copleșit de alaiul lor de griji și că te gândești de două ori înainte de a te implica.

TAUR E foarte posibil ca stelele să observe că ai avea un vis pe care ai aspira să-l realizezi. S-ar putea să te concentrezi pe capacitatea de a-i atrage pe alții în lumea ta, făcându-i să-și dorească să o exploreze alături de tine. În rest, s-ar zice că ai avea un suflet de colecționar și ai putea fi dispus să-ți investești timpul vânând antichități la prețuri bune. S-ar putea să te gândești deja la planuri pentru o ieșire la iarbă verde de 1 Mai, dând dovadă de multă ingeniozitate în a pregăti decorul perfect pentru relaxare.

GEMENI Dacă ești Geamăn, s-ar putea să te aștepți la o sâmbătă în care ai avea de-a face cu mai multe lucruri deodată. Chiar dacă ți-ai fi făcut un program precis, influențele lui Saturn s-ar putea să ți-l dea rapid peste cap. Se spune că „nu lăsa pe mâine ce poți face azi”, dar astăzi această zicală s-ar putea să nu se aplice; niște prieteni ar putea apărea pe neașteptate, iar tu probabil te-ai bucura de prezența lor, lăsând curățenia pe altă dată.!

RAC S-ar părea că astăzi ar trebui să faci unele eforturi pentru ca agitația celor din jur să nu te contamineze, existând altfel riscul de a te epuiza. E posibil să fie mult mai bine dacă ai face un pas înapoi, pregătind o seară liniștită, cum ar fi să bei un ceai cald și să citești o carte bună pe balcon, departe de forfotă. Ziua probabil ar trece repede, iar dacă ești singur, s-ar cuveni să nu încerci să pari altceva decât ești. În cuplu, ar fi indicat să nu porți discuții ce ar putea sfârși într-un duel.

LEU Probabil că astăzi ai putea simți nevoia de un pic de consolare și te-ai bucura nespus de niște declarații de afecțiune sau încurajări. S-ar putea să ai o surpriză extrem de plăcută dacă ai vorbi cu cei din jur; ai putea avea succes discutând planuri de viitor și obținând validarea la care aspiri. De pildă, s-ar putea să începi să pui la cale cu entuziasm o mică escapadă de 1 Mai la munte, iar inițiativa ta ar fi, mai mult ca sigur, foarte apreciată!

FECIOARĂ S-ar zice că sâmbăta aceasta ar fi ziua ideală pentru a lua o pauză și a te regăsi pe tine însuți. S-ar putea ca briza blândă de primăvară să te inspire, așa că probabil n-ar trebui să eziți să ieși la o plimbare revigorantă. E posibil ca starea ta jucăușă și plină de bună dispoziție să atragă compasiunea și simpatia. S-ar părea că vei găsi fix cuvintele potrivite pentru a-i înveseli pe cei dragi. Astfel, ai putea profita de fiecare moment și s-ar putea să pornești săptămâna viitoare într-o formă excelentă.

BALANŢĂ Chiar dacă s-ar putea să simți că anumite conflicte mocnite ar polua un pic atmosfera, cel mai probabil ai putea conta pe caracterul tău blând și temperat pentru a netezi situația și a restabili armonia. S-ar părea că ai fi dispus, ca de obicei, să faci compromisuri inteligente pentru a te înțelege cu toată lumea. Așa cum ne învață o veche zicală românească, „cine n-are bătrâni să-și cumpere”, în a doua parte a zilei s-ar putea să fie foarte util dacă ai face o vizită unui membru mai în vârstă al familiei, căci acest lucru ți-ar putea aduce o perspectivă nouă și plină de folos. De asemenea, probabil că te-ar ajuta un pic de socializare, deci n-ar strica deloc dacă ai accepta invitațiile care ți se pot face astăzi.

SCORPION E posibil ca pacea pe care o stabilești în relație să-ți permită să câștigi teren destul de ușor. S-ar părea că dialogul ar curge lin și ar fi timpul potrivit să vă remediați micile diferențe, privind împreună în aceeași direcție. S-ar putea să fii foarte optimist și atent cu cei din jur, dominând o stare de bună dispoziție. Probabil clima va fi relaxată, iar concesiile ți s-ar putea părea floare la ureche

SĂGETĂTOR Dacă ai fi avut cumva îndoieli cu privire la relațiile tale romantice sau de prietenie, probabil că astăzi te-ai putea liniști. Ziua s-ar desfășura sub auspicii favorabile și e posibil ca un moment special să-ți aducă o confirmare în acest sens. S-ar putea ca o schimbare în familie să te facă să-ți dorești să schimbi anumite dinamici și în cuplu. Probabil că ți-ai dori ca relația ta să capete cu totul alt sens. Ar fi indicat să discuți cu persoana vizată înainte de a lua o decizie.

CAPRICORN S-ar părea că simțul tău de precizie ar fi la cote maxime astăzi. Ai putea să-ți îndeplinești diversele sarcini fără nicio dificultate, datorită unei energii fizice și intelectuale de invidiat. Probabil că ar trebui să profiți de asta pentru a face ce ți-ai propus, dar poate nu ar fi bine să ții cont în mod excesiv de cerințele celorlalți. Dacă simți o oarecare oboseală, e posibil ca aceasta să provină dintr-un sedentarism prelungit; poate că puțină mișcare în aerul proaspăt de primăvară ar remedia problema.

VĂRSĂTOR Datorită energiei bune a Lunii, s-ar putea să ai astăzi ocazia să discuți despre viitor într-o companie de nota zece. Probabil că și bunurile tale materiale ar fi destul de bine protejate în această perioadă. S-ar zice că ți-ai dori mai mult ca niciodată să te simți popular, motiv pentru care s-ar putea să fii gata să organizezi o petrecere, sau măcar o seară drăguță de board games cu apropiații, unde voia bună ar fi garantată.

PEŞTI S-ar părea că farmecul tău ar putea face ravagii astăzi, iar orice ți-ai propune s-ar putea să-ți fie permis. Probabil că simțul estetic va fi încurajat, iar eleganța s-ar putea dovedi cel mai mare atu al tău. Dacă ai adăuga un strop de diplomație, e posibil ca nativii singuri să fie gata să primească o nouă relație în viața lor. Stelele te-ar sfătui totuși să fii puțin mai atent la cei din jur, deoarece s-ar putea ca cineva apropiat să aibă nevoie de ajutorul tău, deși probabil ar ezita să ți-l ceară direct.