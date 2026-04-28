Companii aeriene low-cost precum Ryanair, Transavia și Volotea au început deja să renunțe la unele rute, încercând să limiteze impactul creșterii costurilor operaționale.

Scumpirea combustibilului pentru avioane a devenit una dintre cele mai mari probleme pentru industrie, mai ales pentru operatorii low-cost, care funcționează cu marje de profit mai mici și au mai puțin spațiu pentru a absorbi aceste costuri suplimentare.

Spre deosebire de companiile aeriene tradiționale, aceste firme sunt mai expuse atunci când prețurile carburanților cresc rapid.

Problemele au apărut după întreruperea aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului și al combustibilului destinat aviației.

Conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile dintre Iran, Statele Unite și Israel au redus fluxurile de petrol și au afectat livrările către Europa.

În mod normal, mai mult de jumătate din importurile de kerosen ale Europei provin din regiunea Golfului, însă aceste livrări au fost blocate în ultimele opt săptămâni din cauza închiderii de facto a strâmtorii.

Pe lângă creșterea prețurilor, această situație a alimentat și temerile privind un posibil deficit de aprovizionare în lunile următoare.

Prețul combustibilului pentru avioane în Europa a crescut puternic după 28 februarie, când au început atacurile dintre Statele Unite, Israel și Iran.

La acel moment, kerosenul costa aproximativ 831 de dolari pe tonă metrică. Ulterior, prețul a depășit 1.800 de dolari, iar în prezent s-a stabilizat în jurul valorii de 1.500 de dolari pe tonă, un nivel considerat în continuare foarte ridicat.

Acest lucru pune presiune directă asupra companiilor aeriene și determină reevaluarea rutelor considerate mai puțin profitabile.

Experții din industrie avertizează că primele eliminate vor fi rutele mai puțin profitabile, mai ales înaintea sezonului de vară, când cererea pentru vacanțe crește puternic.

Rezultatul va fi un număr mai mic de zboruri disponibile, prețuri mai mari la biletele de avion și, în unele cazuri, anularea planurilor de vacanță pentru unii turiști.

Dacă presiunea asupra prețului combustibilului continuă, efectele vor fi resimțite direct de pasageri, atât prin costuri mai mari, cât și printr-o disponibilitate mai redusă a călătoriilor aeriene.

Industria avertizează că, în lipsa unei stabilizări rapide a pieței energetice, vara aceasta ar putea aduce mai multe anulări și mai multe aeronave ținute la sol.