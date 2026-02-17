La finalul ședinței Comisiei de Apărare, ministrul a transmis un mesaj categoric privind protejarea normei de hrană, pe care o consideră un element esențial al sistemului militar:

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, care există în permanenţă de la Cuza încoace. Este o normă de hrană specifică, calorică, în funcţie de activitate, pentru militarii Armatei Române, care este plafonată din 2017”.

Miruță a precizat că plafonarea valorii normei de hrană din 2017 face ca aceasta să nu mai fie corelată cu nivelul actual al prețurilor, însă eliminarea ei nu reprezintă o opțiune.

Ministrul a explicat că norma de hrană nu are doar o dimensiune salarială indirectă, ci susține funcționarea unor structuri logistice critice:

„Dincolo de faptul că e plafonată din 2017 şi nu mai are legătură cu preţurile actuale, întreţine activitatea, de popotă, pentru 70% din angajaţii Ministerului Apărării, o activitate care nu poate fi eliminată din zona militară”.

Potrivit acestuia, sistemul de alimentație militară a fost conceput inclusiv pentru scenarii de criză majoră:

„Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante şi de a fi pregătiţi în caz de război, în caz de necesităţi specifice ale Armatei Române”.

Radu Miruță a insistat că eventualele ajustări de cheltuieli trebuie identificate în alte zone ale bugetului, fără impact direct asupra militarilor:

„Reducerea cheltuielilor nu poate să vină din eliminarea normei de hrană, nu poate să vină din micşorarea salariilor, nu poate să vină din micşorarea numărului de militari şi nu poate să vină din schimbarea modului de calcul a pensiilor militare”.

Ministrul a arătat că la nivelul Ministerului Apărării există activități secundare unde pot fi operate reduceri:

„Sunt bugete pe unele activităţi colaterale, care cred că mai pot fi reduse. Dar pentru norma de hrană eu nu pot să susţin aşa ceva”.

Acesta a menționat că în prezent sunt analizate mai multe capitole bugetare pentru identificarea unor economii sustenabile.

În declarația sa, Miruță a făcut referire la poziții exprimate anterior în spațiul public:

„Dumneavoastră l-aţi auzit pe domnul preşedinte Hunor ce consideră dumnealui şi ce susţine şi mă auziţi pe mine spunând cu toată gura că eu, Radu Miruţă, ministrul apărării şi USR, nu numai că nu susţinem, ci ne opune unei astfel de măsuri”.

Ministrul a afirmat că eliminarea normei de hrană nu a figurat în proiectele inițiale puse în dezbatere publică:

„Forma pusă în dezbatere publică a celor două proiecte de reorganizare (…) nu a inclus până acum această normă de hrană. A apărut brusc. Eu vă spun brusc că asta nu susţin”.

Miruță a invocat și cadrul strategic în care România operează la nivel aliat:

„Sunt asumări pe care România le-a făcut la nivel NATO. Suntem contra vântului cu război la graniţă, să micşorăm numărul de militari, să micşorăm veniturile militarilor (…)”.

În opinia sa, Armata Română rămâne un pilon esențial al stabilității interne:

„Armata Română este cea care generează această securitate în spatele căreia se pot desfăşura şi mediul economic, şi mediul sanitar, şi mediul educational”.

Ministrul Apărării a subliniat că susține disciplina fiscală, dar nu în detrimentul capacității operaționale: