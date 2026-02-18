Ilie Bolojan a readus în discuție una dintre cele mai controversate teme din administrația publică, respectiv cumulul pensiei cu salariul, subliniind că există deja un precedent funcțional în sistemul de justiție. Potrivit premierului, regulile aplicabile magistraților pot constitui baza unei extinderi a măsurii la nivelul întregului aparat bugetar.

Șeful Executivului a explicat că, în prezent, un magistrat care a ieșit la pensie și continuă să activeze în sistem nu poate încasa simultan pensia integrală și salariul aferent funcției.

„După modelul care se aplică la magistrați, în condițiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral, și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei. E o modificare importantă”, a declarat premierul pentru Digi24.

Prin această referire directă la cadrul deja existent în magistratură, Ilie Bolojan sugerează că Executivul are un argument juridic solid pentru a susține o reglementare similară și în alte domenii ale sectorului public. În opinia sa, nu este vorba despre o măsură radicală, ci despre aplicarea unui principiu care funcționează deja într-un sistem esențial al statului.

Premierul a transmis că adoptarea unei astfel de decizii ar putea avea loc într-un termen scurt. Bolojan a spus că este pregătit deja un proiect, iar „zilele următoare” va fi adoptat de Guvern, potrivit Digi24.

Întrebat dacă nu se teme că o eventuală extindere a regulii privind cumulul pensiei cu salariul va genera un nou conflict politic sau sesizări la Curtea Constituțională, Ilie Bolojan a arătat că precedentul din magistratură poate susține constituționalitatea unei măsuri similare aplicate și altor categorii de bugetari.

Premierul a subliniat că existența actualului sistem pentru magistrați creează o bază de discuție pentru o abordare unitară.

„Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil și pentru celelalte categorii și trebuie să discutăm din nou foarte deschis”, a spus el.

Dincolo de posibilele dispute politice sau juridice, Ilie Bolojan a legat această temă de procesul mai amplu de eficientizare a aparatului bugetar. El a făcut trimitere la situațiile în care, în urma unor audituri de personal, s-ar putea constata că în anumite ministere sau autorități centrale există un număr mai mare de angajați decât este necesar.

În acest context, premierul a argumentat că soluția ar trebui să țină cont și de criterii sociale, nu doar de calcule bugetare.

„În condițiile în care se constată că, într-un minister sau într-o orice autoritate centrală, de exemplu, există, în urma unui audit de personal, mai mulți oameni decât este necesar, mi se pare că, din punct de vedere social, din punct de vedere al stabilității în instituție, este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul, iar cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem și, în felul acesta, ar fi un lucru și, din punct de vedere social, mult mai echitabil, în afară de analizele economice.”

Tema cumulului pensie-salariu a revenit periodic în dezbaterea publică în ultimii ani, pe fondul presiunilor asupra bugetului și al solicitărilor de reformă în sectorul public. Declarațiile lui Ilie Bolojan indică faptul că Guvernul ia în calcul o regândire a regulilor actuale, cu accent pe echitate socială și eficiență administrativă, într-un moment în care reorganizarea instituțiilor publice este din nou pe agenda Executivului.