Curtea Constituțională a României a decis miercuri că legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților este constituțională, punând capăt unui șir de cinci amânări succesive. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, după promulgarea legii, Guvernul va iniția imediat negocieri cu Comisia Europeană pentru a recupera fondurile europene blocate.

El a subliniat că România riscă pierderea a 230 de milioane de euro din granturile PNRR din cauza întârzierilor în adoptarea reformei.

Șeful Executivului a explicat, într-o intervenție telefonică la Digi24, că după publicarea legii în Monitorul Oficial, Guvernul va continua dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a evita pierderea banilor reținuți.

Bolojan a menționat că termenul inițial pentru îndeplinirea acestui jalon era sfârșitul lunii noiembrie a anului precedent, însă amânările și decizia CCR anterioară au făcut ca acest termen să fie depășit.

Premierul a precizat că Guvernul va face tot ce ține de el pentru a recupera suma, subliniind că aceasta reprezintă investiții importante pentru România.

„După această decizie, în condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat, iar în condițiile în care acest proiect va deveni lege, primul lucru pe care îl vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții CE, în așa fel încât să încercăm să nu pierdem cei 230 de mil. de euro, care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene. Asta pentru că aveam de îndeplinit un termen al acestui jalon la sfârșitul lunii noiembrie, anul trecut, dar datorită amânărilor care au fost făcute, datorită primei decizii a CCR, suntem în situația în care am depășit acest termen și vom face tot ce ține de noi pentru a recupera această sumă de bani, care înseamnă niște investiții importante pentru România”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, miercuri, 18 februarie.

Întrebat când ar putea fi sigur că banii nu sunt pierduți, Bolojan a estimat că răspunsul Comisiei Europene ar putea veni în două-trei săptămâni după publicarea legii în Monitorul Oficial, adăugând că speră ca situația să fie clarificată în săptămânile următoare.

„Acest lucru ar trebui să se întâmple în două, trei săptămâni după ce ar apărea în legea în Monitorul Oficial. Estimez că undeva pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie”, a adăugat Bolojan.

În ceea ce privește celelalte categorii de pensionari speciali, Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul își propune să corecteze sistemele care permit pensionarea la vârste de 50-52 de ani, atunci când persoanele beneficiare sunt în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale.

El a subliniat că reformele urmăresc atât corectarea inechităților evidente, cât și asigurarea sustenabilității sistemului de pensii și a unei economii sănătoase.

Premierul a explicat că, dacă vârsta de pensionare nu va fi crescută pentru aceste categorii, în anii următori nu vor exista suficienți angajați care să înlocuiască persoanele care ies la pensie, având în vedere diferența dintre generațiile active și cele care vin după ele.

Ilie Bolojan a arătat că, pentru a evita dezechilibrele în sistem și pentru a menține funcționalitatea administrației publice, sunt necesare ajustări legislative urgente.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile nu doar din punct de vedere al inechităților, care sunt evidente pentru toți cetățenii și care au generat o stare de nemulțumire justificată și o scădere a încrederii în statul român și în guvernări, ci și din punct de vedere al sustenabilității sistemului nostru de pensii și din punct de vedere al unei economii sănătoase. (…) Dacă nu creștem pentru aceste categorii vârsta de pensionare, vom fi în situația în care în anii următori nu mai e cine să-i înlocuiască pe cei care vor ieși la pensie. Pentru că generațiile noastre de 350.000 – 400.000 de oameni nu pot fi înlocuite de generațiile care vin de 150.000, 200.000, 250.000 de oameni”, a afirmat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul intenționează ca, în luna martie, să vină cu proiecte de legi care să pună în practică principiile stabilite prin decizia CCR și cele prevăzute în proiectul de ordonanță legat de reforma în administrație.

Șeful Executivului a subliniat că aceste măsuri sunt parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a sistemului de pensii și de echilibrare a bugetului public, pentru a asigura atât echitate, cât și sustenabilitate pe termen lung.