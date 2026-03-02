În timp ce prețurile cresc și banii din conturi își pierd din valoare, majoritatea europenilor încă preferă depozitele bancare obișnuite, pentru că le consideră sigure. Totuși, această siguranță are un cost.

Experții spun că evitând investițiile, Europa pierde șansa de a-și crește averea pe termen lung, spre deosebire de Statele Unite.

Șeful European Fund and Asset Management Association (EFAMA), Tanguy van der Werve, spune că doar 26% din familiile din Uniunea Europeană au investit vreodată în fonduri, acțiuni sau obligațiuni.

În schimb, peste jumătate din familiile americane au investit la bursă în ultimele 30 de ani.

Datele arată că diversificarea investițiilor protejează economiile. De exemplu, un portofoliu de fonduri diversificat a crescut cu peste 50% între 2014 și 2023, mai mult decât inflația.

Așadar, diferența dintre a investi și a lăsa banii într-un cont obișnuit se traduce prin pierderea unor câștiguri importante pentru milioane de europeni.

Există mai multe motive pentru care europenii evită să investească. Cele mai importante sunt lipsa stimulentelor fiscale, cunoștințele financiare reduse și o cultură a investițiilor slab dezvoltată.

În multe țări, oamenii au crescut cu ideea că statul va oferi o pensie bună. Dar schimbările demografice și economice pun această idee sub semnul întrebării. În plus, pensiile private și ocupaționale sunt puțin dezvoltate, așa că mulți nu ajung să investească pe piața de capital.

Recent, investițiile au devenit mai simple prin fondurile ETF, fondurile index și platformele digitale. Costurile sunt mai mici, iar procesul mai rapid.

Totuși, rețelele sociale influențează mai ales tinerii să cumpere active riscante, cum sunt criptomonedele. Experții spun că educația financiară este foarte importantă ca să nu se ia decizii impulsive. EFAMA arată că mulți europeni nu evită investițiile din conștient, ci din obișnuință și frică de a pierde bani.

Mulți cred că depozitele bancare sunt sigure, dar ignoră că inflația le reduce valoarea în timp. În schimb, un portofoliu diversificat poate aduce câștiguri reale. În plus, în multe țări încă e un subiect tabu să vorbim despre bani, chiar și în familie. Specialiștii recomandă să învățăm educație financiară acasă și la școală.