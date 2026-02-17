Marcela Feraru a explicat în cadrul podcastului că existența unui parteneriat strategic cu Statele Unite nu echivalează cu o obligație automată de sacrificiu militar din partea Washingtonului.

„Multe țări au parteneriat cu Statele Unite. Asta nu înseamnă că neapărat, să nu înțelegi de aici că sunt împotriva acestui parteneriat sau împotriva Statelor Unite, dar eu cred în continuare că Statele Unite nu își vor trimite băieții să moară pentru noi și Donald Trump a spus-o foarte clar când a fost întrebat despre Estonia, dar nu pentru că situația e grav diferită. A fost întrebat în cazul în care este atacată Estonia sau altă țară din Europa de Est că își trimite băieții să moară pentru țările respective și Donald Trump a spus foarte clar că nu. Acum noi putem să sperăm în continuare, că speranța moare ultima”, a declarat Marcela Feraru.

Afirmația a fost integrată într-o discuție mai amplă despre realismul pe care statele europene ar trebui să îl adopte în actualul context geopolitic. În replică, Dan Andronic a orientat conversația către Conferința de Securitate de la Munchen, solicitând o evaluare a atmosferei și a mesajelor transmise acolo.

„Hai să vedem altceva. Marcela, cum ți a părut conferința de la Munchen?”, a întrebat jurnalistul și analistul politic Dan Andronic.

Răspunzând, Marcela Feraru a descris evenimentul drept un reper major pentru direcțiile de securitate globală, explicând că reuniunea de la Munchen funcționează ca un barometru al marilor schimbări geopolitice și ca un spațiu unde se conturează liniile directoare pentru anii următori. Ea a subliniat că, deși conferința nu are putere decizională formală, influența sa este semnificativă, deoarece aduce la aceeași masă șefi de state, miniștri ai apărării, diplomați și experți în securitate care transmit semnale politice clare.

„Foarte interesantă și chiar dacă nu e un for decizional acolo, este locul în care se întâlnesc cei mai importanți oameni din lume pe teme de securitate și dau o tendință generală pe ceea ce se întâmplă în lume, în geopolitică, global în general. Și anul ăsta, la fel ca și anul trecut a fost foarte foarte important. Dacă anul trecut J.D. Vance a venit să ne trezească pentru că asta a făcut, Rubio părea să facă de data asta un discurs mult mai calm, mult mai așezat, mult mai diplomatic, dar rațional, mai diplomatic. De fapt ne-a spus același lucru, adică Europa trebuie să se înarmeze. Europa trebuie să învețe să se descurce singură, e pe contul ei în interiorul NATO, bineînțeles, dar acest pilon de apărare european în cadrul NATO trebuie să existe și pentru asta trebuie să cheltuim mai mult. Astea sunt temele esențiale și le-a spus și Rubio așa cum le-a spus și Vance mult mai rugos în urmă cu un an”, a afirmat Marcela Feraru.

În continuarea discuției, Dan Andronic a sintetizat mesajul american ca fiind unul pragmatic, legat de împărțirea echitabilă a costurilor pentru apărare.

„Până la urmă este un discurs de bun simț. Adică domnule nu mai avem noi de gând să cheltuim atâta pentru apărare ca să vă apărăm pe voi, iar voi nu cheltuiți pentru apărare pentru că vă apărăm noi. Nu vreți voi să cheltuiți pentru apărarea voastră?”, a spus Dan Andronic.

Marcela Feraru a reluat ideea că dependența Europei de protecția americană a fost întreținută timp de decenii fără o reevaluare realistă a contextului strategic.

„Mă mir cum a fost posibil totuși timp de 50-60 de ani să ne imaginăm că Statele Unite vor continua să trimită soldații să staționeze pe teritoriul european, să trimită armament, să ne apere, în timp ce noi trăim din beneficiile păcii, cum se spune pe aici. Deci, mi se pare, mi se pare că a fost o aberație și ar fi o aberație în continuare. S igur că da, trebuie să ne luăm în mâini propria apărare. Asta este cât se poate de logic, și încă vreau să spun că nici nu s-a trezit toată lumea în Europa, deși discursurile liderilor au fost foarte clare la München, cam toată lumea a spus același lucru. Să știi că populația Europei continuă să trăiască într-o stare de inconștiență și cred că situația aceea …”, a declarat Marcela Feraru.

Tema percepției publice asupra riscurilor de securitate a fost completată de observațiile lui Dan Andronic privind distanța față de conflictul din Ucraina și efectul acesteia asupra reacției societății.