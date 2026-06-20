O destinație turistică populară elimină taxele de acces la plajă. Cum a fost primită măsura

Taxele percepute pentru accesul pe unele plaje din Croația vor fi eliminate în Zadar, în baza unui nou cadru legislativ privind domeniul maritim. Autoritățile locale au confirmat că plajele operate prin concesiune nu vor mai putea percepe taxe de intrare și nu vor mai avea dreptul să restricționeze accesul publicului. Măsura vine într-o țară care a înregistrat aproximativ 21,8 milioane de sosiri turistice în 2025 și care își bazează atractivitatea pe litoralul Adriaticii. Schimbările vor fi aplicate treptat, odată cu expirarea concesiunilor aflate încă în vigoare.

Taxele de acces la plajele administrate prin concesiune vor deveni istorie în județul Zadar, după intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative care reglementează utilizarea domeniului maritim.

Coasta Adriaticii reprezintă de mulți ani unul dintre principalele motoare ale turismului croat. Stațiunile de pe litoral, plajele cu pietriș, apele limpezi și centrele istorice, inclusiv celebrul oraș Dubrovnik, atrag anual milioane de turiști din întreaga lume, scrie Express.

Potrivit datelor prezentate de presa internațională, Croația a înregistrat aproximativ 21,8 milioane de sosiri turistice în 2025. Litoralul rămâne unul dintre cele mai importante argumente care susțin performanțele industriei turistice locale.

În acest context, legislația revizuită stabilește că plajele care funcționează pe baza unor concesiuni nu vor mai avea dreptul să perceapă taxe de intrare și nici să limiteze accesul publicului prin diferite forme de restricționare.

Autoritățile din Zadar susțin că noile reguli sunt menite să garanteze accesul liber la litoral și să împiedice transformarea plajelor în spații exclusiviste accesibile doar contra cost.

Modificările legislative apar într-o perioadă în care tot mai multe destinații mediteraneene se confruntă cu acuzații privind comercializarea excesivă a zonelor de coastă. Prin această măsură, județul Zadar urmărește să își consolideze imaginea de destinație cu acces liber la mare.

Conform informațiilor publicate de CroatiaWeek, ultimele cinci concesiuni care permit în prezent existența unor plaje cu acces restricționat vor expira în următorii doi ani. Printre acestea se numără plajele Zaton și Pakoštane, precum și plaja Šimuni de pe insula Pag.

După încetarea acestor contracte, în județul Zadar nu vor mai exista plaje cu acces limitat sau zone de litoral în care vizitatorii să fie obligați să plătească pentru a intra.

Schimbarea a fost primită favorabil atât de locuitorii din zonă, cât și de turiști, care consideră că litoralul trebuie să rămână un spațiu public accesibil tuturor.

Mulți dintre cei care vizitează regiunea au susținut că accesul liber la plajă reprezintă un principiu esențial pentru o destinație turistică ce își construiește reputația pe resurse naturale aflate în domeniul public.

Sistemul concesiunilor nu va fi eliminat complet, însă va funcționa în condiții mult mai restrictive. Autoritățile au confirmat că două acorduri au fost deja prelungite în baza noului cadru legislativ, fiecare având o durată de cinci ani.

Noile contracte prevăd în mod explicit interzicerea împrejmuirii plajelor și eliminarea oricărei forme de taxă de intrare. În schimb, operatorii care administrează aceste zone vor avea obligația de a asigura curățenia, siguranța și menținerea ordinii pe sectoarele de litoral aflate în administrarea lor.