Dumitru Lupescu, recunoscut pentru implicarea sa constantă în cauze civice și pentru rolul jucat în construcția proiectului politic USB – transformat ulterior în USR – s-a stins din viață. Dispariția sa marchează o pierdere semnificativă atât pentru cei care l-au cunoscut în activism, cât și pentru foștii săi colaboratori politici.

Actualul președinte al României, Nicușor Dan, cel alături de care Lupescu s-a aflat în perioada în care mișcarea civică începea să prindă contur, a transmis un mesaj emoționant la aflarea veștii:

„Ne-a parasit Dumitru Lupescu. Era presedinte de asociatie de bloc cand a inceput constructia unor blocuri in Parcul Tineretului, in fata blocului lui. A avut curajul sa se lupte cu ei in instanta. Asa ne-am cunoscut, a fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu sa-l odihneasca”.

Înainte de a se implica în structurile politice ale USB și USR, Dumitru Lupescu era deja o figură cunoscută în comunitatea din zona Parcului Tineretului, acolo unde a condus asociația de proprietari și a contestat în instanță dezvoltările imobiliare controversate. Determinarea sa de a acționa ferm împotriva lucrărilor considerate abuzive l-a adus în contact cu Nicușor Dan, la acea vreme lider al organizației care promova respectarea legii în urbanism.

Lupescu era locotenent-colonel în rezervă și originar din comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița. S-a mutat în București cu mulți ani înainte, implicându-se progresiv în acțiuni civice, activism local și inițiative pentru protejarea spațiilor verzi, a accesului public și a legalității în administrație.

Odată cu ascensiunea politică a USB, transformat în USR, Dumitru Lupescu a devenit o voce tot mai prezentă în filiala din Dâmbovița. În 2016 a obținut un mandat de deputat, reprezentând județul în Parlament. În cei patru ani petrecuți în legislativ (2016–2020), s-a remarcat prin poziții publice ferme pe teme precum transparența administrativă, gestionarea responsabilă a banilor publici și integritatea în viața publică.

A fost, totodată, președinte al Organizației USR Dâmbovița, având un rol central în consolidarea formațiunii în județ.

O prezență constantă în spațiul public

După încheierea mandatului de parlamentar, Lupescu nu s-a retras din viața publică. A continuat să participe la acțiuni civice, să susțină inițiative locale și să rămână un reper de implicare în comunitatea bucureșteană. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om dedicat, muncitor, consecvent și dispus să lupte pentru principiile în care credea.

Moartea sa lasă un gol în rândul comunităților civice și al celor care au format nucleul inițial al USB – o perioadă în care activismul și apărarea interesului public au stat la baza apariției unui nou tip de politică locală și națională.