Soția lui Bruce Willis a oferit aceste informații miercuri, într-un interviu exclusiv acordat podcastului Conversations with Cam, informațiile fiind preluate ulterior de publicația People. Emma Heming Willis, în vârstă de 47 de ani, a oferit noi detalii despre evoluția bolii, dar și despre realitatea zilnică a lui Bruce Willis, care are în prezent 70 de ani.

Deși a fost diagnosticat cu demență, Bruce Willis nu este conștient de această afecțiune nici în prezent. Emma Heming Willis a explicat că soțul ei nu a asociat niciodată simptomele pe care le resimte cu o boală propriu-zisă, aspect pe care ea îl vede atât ca pe un lucru pozitiv, cât și ca pe o parte dificilă a situației. În opinia sa, faptul că actorul nu înțelege pe deplin diagnosticul îi oferă o anumită protecție emoțională.

Emma Heming Willis a precizat că starea soțului său este legată de anosognozie, o afecțiune în care creierul nu poate recunoaște sau înțelege existența uneia sau mai multor boli de care suferă pacientul. Potrivit informațiilor oferite de Cleveland Clinic, anosognozia este frecvent întâlnită în rândul persoanelor care se confruntă cu tulburări de sănătate mintală.

„Cred că asta este atât binecuvântarea, cât și blestemul acestei situații, faptul că el nu a făcut niciodată legătura între simptome și boala de care suferea, și sunt foarte fericită pentru asta. Sunt foarte fericită că el nu știe despre asta”, a mărturisit Emma, despre fostul actor ajuns la vârsta de 70 de ani.

Această afecțiune face ca persoana afectată să nu își poată da seama de schimbările care au loc în propria stare de sănătate. În cazul lui Bruce Willis, acest lucru înseamnă că el percepe starea sa actuală ca fiind una normală. Emma Heming Willis a explicat că atât soțul ei, cât și alte persoane care suferă de anosognozie, consideră că modul în care se simt reprezintă normalitatea lor.

Soția actorului a subliniat că anosognozia este adesea confundată cu negarea. Mulți oameni cred că pacienții refuză să accepte boala sau evită vizitele la medic, însă în realitate nu este vorba despre un refuz conștient. Creierul suferă modificări semnificative, iar această lipsă de conștientizare face parte din evoluția bolii, nu dintr-o alegere personală.

„Oamenii cred că ar putea fi vorba de negare, că nu vor să meargă la doctor pentru că spun: «Sunt bine, sunt bine», dar, de fapt, este vorba de anosognozie. Nu este negare. Pur și simplu, creierul lor se schimbă. Este o parte a bolii”, a declarat soția fostului actor.

Amintim că Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală în februarie 2023. Această afecțiune reprezintă un termen general care include un grup de tulburări ale creierului ce provoacă atrofierea lobilor frontal și parietal. Demența frontotemporală poate avea efecte majore asupra funcțiilor cognitive, ducând la dificultăți de vorbire, probleme emoționale și schimbări semnificative de personalitate.