Elena Udrea trăiește în acest an un Crăciun pe care l-a așteptat mult timp. După o perioadă de peste trei ani în care nu a putut fi alături de fiica ei, fosta ministră se bucură acum de sărbători în formula de familie care i-a lipsit cel mai mult. Eva, Elena Udrea și Adrian Alexandrov sunt împreună în aceste zile, într-o pensiune din Bucovina.

Pentru Udrea, această reîntregire a familiei are o semnificație aparte, mai ales în contextul anilor marcați de separare și dificultăți personale.

Familia a ales să petreacă sărbătorile într-o locație din Bucovina, cunoscută pentru tradițiile de iarnă, zăpadă și atmosfera specifică Crăciunului. Elena Udrea a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a arătat că a regăsit Bucovina frumos împodobită și pregătită de sărbători, după mulți ani de la ultimul Crăciun petrecut în această zonă.

„Crăciun fericit tuturor! Am regăsit Bucovina atât de frumos împodobită, gata de sărbători, după multi ani de la ultimul Crăciun petrecut aici!”, a spus Elena Udrea într-o postare pe Facebook.

Cazarea într-un cadru tradițional completează experiența unui Crăciun pe care fosta ministră l-a descris drept unul mult așteptat.

Deși Eva a primit, simbolic, cel mai important cadou încă din luna iulie, când mama sa a fost eliberată din detenție, Crăciunul aduce acum bucuria unor momente firești de familie. Fetița se bucură de darurile de la Moș Crăciun, de timpul petrecut alături de părinți și de atmosfera specifică sărbătorilor.

Pentru Elena Udrea, aceste zile înseamnă posibilitatea de a-și ține fiica în brațe, de a asculta colinde împreună și de a recupera o parte din timpul pierdut.

În trecut, Elena Udrea a vorbit public despre cât de dureroasă a fost separarea de fiica sa, în special în perioada detenției. În acei ani, Eva a rămas în grija tatălui ei, Adrian Alexandrov, care s-a ocupat de creșterea copilului încă din primele zile de viață.

Elena Udrea a fost arestată la doar opt zile după nașterea fetiței, în Costa Rica, în vederea extrădării, și a petrecut peste două luni în detenție. În acest interval, Adrian Alexandrov a fost cel care a avut grijă de copil, încercând să suplinească absența mamei.