Acțiunea caritabilă a fost derulată de echipa AKTOR România, în spiritul Crăciunului și al dorinței de a le dărui bucurie celor mici internați în spitale exact atunci când urmează să vină Moș Crăciun, astfel că surpriza Moșului a fost întâmpinată cu mare bucurie de cei mici.

„Ne bucurăm că am reușit să asigurăm continuitatea aceste activități caritabile menite să sublinieze implicarea companiei de infrastructură în comunitate. Copiii s-au bucurat nespus, în parte și datorită deschiderii conducerii spitalelor de a ne permite să le aducem celor mici un moment de bucurie, mai ales în aceste momente dinaintea sărbătorilor de iarnă. La dorim celor mici o însănătoșire grabnică și părinților lor multă bucurie alături de copiii lor și un 2026 fericit”, a spus Antonis Kyriakos, Director General al AKTOR România.

„Unul din obiectivele pe termen lung ale grupului de companii AKTOR este să investim în generația următoare. Acțiunea de astăzi se încadrează în această strategie, care a inclus, în România, donații de cărți pentru biblioteci școlare din comunități defavorizate. Bucuria celor mici la vederea cadourilor de Crăciun ne-a impresionat foarte mult”, a adăugat George Tsaprounis, Chief Communication Officer, AKTOR Group of Companies.

Donația din partea companiei a respectat indicațiile medicilor cu privire la alimentele permise în acest context. Fiecare cadou de la Moș Crăciun a fost unic, cu jucării sau jocuri selectate în funcție de vârstele copiilor. Voluntarii de la AKTOR au reușit astfel să aducă un zâmbet celor mici și în 2025.

Grupul de companii AKTOR este un jucător de top pe piața din Europa de Sud-Est, valorificând 70 de ani de experiență pentru a implementa proiecte tehnice la scară largă și pentru a investi strategic în sectoare precum energia verde, imobiliare, proiecte de concesiune, parteneriate public-private (PPP), și managementul integrat al instalațiilor. Grupul AKTOR va direcționa 2 miliarde EUR în achiziții și investiții pentru a realiza o cifră de afaceri de 1,4 miliarde EUR și un EBITDA de 184 milioane EUR până în 2025 printr-un portofoliu diversificat de activități. În 2025, forța de muncă a Grupului este de așteptat să depășească 8.800 de angajați în Grecia și în străinătate. Misiunea Grupului AKTOR este de a deveni o forță motrice pentru progres în domeniile sale de operare, creând valoare pentru acționarii săi și societate, contribuind la progres și prosperitate și îmbunătățind viața oamenilor către un viitor durabil.

AKTOR România este cea mai mare subsidiară de construcții a grupului și este prezentă în țară de peste 20 de ani. Compania a finalizat șapte proiecte majore și are încă șase în derulare. Dintre acestea, reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria (tronsonul Coșlariu – Sighișoara – sub-tronsoanele: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara și sub-tronsonul 2. Apața – Cața) implică modernizarea unei părți vitale a Coridorul IV paneuropean pentru călătorii cu trenul de mare viteză.