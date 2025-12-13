Datele colectate de Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei indică faptul că tranziția de la pâinea industrială la pâinea cu maia este susținută în principal de consumatori cu vârste între 40 și 70 de ani, o categorie preocupată de calitatea produselor și de proveniența ingredientelor.

Potrivit studiului, unul din patru consumatori afirmă că schimbarea obiceiurilor alimentare a început odată cu frământarea pâinii acasă. În paralel, comenzile de făină integrală au crescut constant, de la o lună la alta, în ultimul an, pe fondul cererii din mediul online și al dezvoltării comunităților digitale dedicate pâinii cu maia.

Diferențele de consum sunt vizibile și în preajma sărbătorilor tradiționale, când comenzile de făină se dublează față de perioadele obișnuite ale anului, în special de Crăciun și Paște.

Studiul arată că prepararea pâinii în gospodărie este un obicei adoptat preponderent de femei, cu vârste cuprinse între 25 și 70 de ani, care aleg făina integrală.

Distribuția pe grupe de vârstă arată astfel:

-25–39 de ani (18%) – persoane care au devenit părinți și își schimbă alimentația pentru a oferi copiilor o alternativă mai nutritivă la pâinea din comerț;

-40–70 de ani (82%) – consumatori obișnuiți să gătească acasă, care folosesc făinuri integrale pentru o dietă echilibrată.

-Din categoria de vârstă 40–70 de ani, 55% declară că au devenit mai conștienți de importanța calității alimentelor, fie din cauza unor afecțiuni cronice, precum diabetul, fie din dorința de a preveni problemele de sănătate. Alți 45% aleg făinurile integrale pentru gustul autentic, apropiat de pâinea tradițională.

Majoritatea consumatorilor care coc pâine acasă au studii peste medie (85%), provin din mediul urban (89%) și afirmă că citesc cu atenție etichetele produselor alimentare. Aceștia verifică în mod constant conținutul de fibre, evită conservanții și excesul de sare și preferă pâinea cu maia și făinurile integrale.

Consumatorii sunt informați și conștienți de faptul că pâinea albă industrială conține adesea aditivi sau este realizată din aluat congelat, ceea ce îi determină să caute alternative cu ingrediente simple și trasabilitate clară.

Deși au venituri confortabile și își permit să cumpere pâine artizanală la prețuri ridicate, mulți aleg să investească timp în prepararea pâinii acasă, motivația principală fiind calitatea, nu economisirea banilor.

Un element esențial în dezvoltarea acestui obicei este mediul online, care concentrează cea mai mare parte a cererii.

„95% dintre comenzile noastre de făină vin din mediul online. Avem clienți foarte educați, atenți la calitatea ingredientelor, care obișnuiesc să gătească acasă și chiar să își pregătească pâinea în propria bucătărie. Vindem făină integrală, măcinată pe moara de piatră în Oltenia. Măcinăm doar cerealele pe care le cultivăm noi, soiuri românești. Consumatorii ne știu deja povestea și ne recomandă. Sunt comunități mari de consumatoare care își fac pâinea acasă. Prețul ingredientelor premium este mai ridicat, însă cumpărătorii noștri îl văd ca pe o investiție în sănătate”, declară Alexandru Ignat, președintele Cooperativei Agricole Biruința Olteniei.

Tendința este susținută și de creșterea interesului pentru cursuri și ateliere dedicate frământării pâinii cu maia. În ultimii ani, au apărut numeroși traineri și brutari pasionați care împărtășesc cunoștințe și experiență.

Un exemplu este programul fondat de Diana Conea, „Iubesc Natural – Pâine care vindecă”, prin care mii de persoane au fost instruite în creșterea maialei și coacerea pâinii sănătoase. În perioada 2023–2025, aproximativ 3.500 de cursanți au participat la cursuri online, semn al interesului tot mai mare pentru acest tip de alimentație.

Pe rețelele sociale au apărut grupuri dedicate, precum „Pâine cu maia România”, unde membrii își împărtășesc experiențele și rețetele, contribuind la consolidarea unor comunități active.

Conform studiului, perioadele Crăciunului și Paștelui generează un interes sporit pentru făinurile integrale, folosite inclusiv la prepararea cozonacului tradițional, perceput ca o variantă mai sănătoasă atunci când este realizat din ingrediente integrale.

„Vânzările online au crescut cu 66% în noiembrie față de octombrie, iar primele 10 zile din decembrie au înregistrat o creștere de 86% față de aceeași perioadă din noiembrie”, adaugă Alexandru Ignat.

Metodologie și context

Datele au fost colectate online, pe un eșantion de 2.500 de respondenți, în perioada mai–decembrie 2025.

Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei a fost fondată în 2018 de cinci fermieri care cultivă cereale din soiuri românești și dețin o moară cu pietre, unde făina este măcinată lent, la temperaturi reduse, pentru a păstra nutrienții și fibrele naturale. Deviza cooperativei este „Făină pentru sănătate!”, reflectând orientarea către calitate și procesare minimă.