Cristi Tudorescu estimează că România va „scăpa ieftin”, iar recesiunea va fi mai blândă decât se anticipa anterior. PIB-ul a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul trei, ceea ce sugerează că trimestrul patru ar putea fi, de asemenea, negativ, însă cu o scădere redusă. Inflația pe ultimele 12 luni a coborât în octombrie la 9,8%, sub așteptările inițiale de 10-11%.

Analistul economic remarcă faptul că producția industrială s-a stabilizat după scăderile din prima parte a anului, iar consumul pare să-și revină. Evenimentele de tip Black Friday au înregistrat vânzări de 940 de milioane de lei, cu o creștere de 5% față de anul anterior, ceea ce indică rezerve pentru susținerea trendului de consum. Această stabilizare reprezintă un semn pozitiv, mai ales după ani de declin al industriei românești.

„Dacă astea sunt rezultatele impactului în economie, înseamnă că scăpăm ieftin de data asta. În sensul că se putea și mai rău de atât. PIB-ul a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul 3. Cred că putem avea o recesiune ușoară, adică și Q4 să fie negativ, însă scăderea este una redusă. Inflația pe ultimele 12 luni a coborât în octombrie la 9.8% (vs 9.9% anterior). Inițial mă așteptam să fie în intervalul 10 – 11%. Este indicatorul acela care nu se calculează după ce ai fost la supermarket sau la restaurant și crezi că-i 15 – 20%. Pentru că nu este atât”, a scris Cristi Tudorescu.

În privința Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Tudorescu arată că România va pierde mai puțini bani europeni decât se estima. Sumele pierdute definitiv s-au ridicat la 7 miliarde de euro, mai puțin decât estimările inițiale de 10-12 miliarde, iar renegocierile PNRR permit accesarea în continuare a 21 de miliarde de euro.

„PNRR: Acum jumătate de an se estima că putem pierde 10 – 12 miliarde de euro, s-au pierdut definitiv 7 miliarde. PNRR-ul a fost renegociat astfel încât să accesăm 21 de miliarde de euro în continuare”, a mai spus Tudorescu.

Cristi Tudorescu atrage atenția că anumite industrii, în special prelucrătoare, se confruntă cu dificultăți și recurg la disponibilizări. Totuși, nu există un trend negativ generalizat în economie, ci mai degrabă probleme punctuale care necesită intervenții specifice.