În primele trei trimestre ale anului, comerțul cu autovehicule și motociclete a înregistrat o expansiune vizibilă. Pe seria brută, indicatorul a urcat cu 4,4%, iar pe seria ajustată cu 4,1%, reflectând o cerere stabilă la nivel național.

INS notează că această evoluție a fost susținută în principal de activitățile post-vânzare, unde românii au apelat în număr tot mai mare la servicii de reparații și întreținere, o tendință accentuată atât de costurile ridicate ale înlocuirii autovehiculelor, cât și de preferința tot mai mare de a prelungi durata de viață a mașinilor deja deținute.

Creșterile cele mai importante au fost înregistrate în:

întreținerea și repararea autovehiculelor: +19,3%

comerțul și service-ul pentru motociclete: +11,4%

vânzările de autovehicule: +3,2%

comerțul cu piese și accesorii auto: +1,9%

Aceste evoluții sugerează o piață maturizată, în care segmentele conexe – service, piese, accesorii – contribuie tot mai mult la dinamica generală.

Comparativ cu luna august, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul auto și moto a crescut în luna septembrie cu 13,9% pe seria brută, o cifră ce indică o revenire accentuată a consumului după perioada de vară.

Conform INS, creșterile semnificative provin din:

comerțul cu autovehicule, care a avansat cu +17%

întreținerea și repararea autovehiculelor, +10,7%

comerțul cu piese și accesorii auto, +9,9%

Segmentul moto a înregistrat o corecție negativă de -9%, un declin care vine pe fondul sezonalității specifice acestui sector, traficul mult mai scăzut din lunile reci și schimbărilor la nivelul comportamentului de consum.

Pe seria ajustată, creșterea lunară este de 1,2%, ceea ce confirmă o evoluție pozitivă, dar mai temperat ritmată atunci când sunt eliminate variațiile sezoniere.

Raportând septembrie 2025 la aceeași lună din 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a înregistrat un avans de 1,8% pe seria brută.

Cele mai mari creșteri au fost consemnate în:

întreținerea și reparațiile auto, +11,5%

vânzările de piese și accesorii, +2,3%

comerțul cu autovehicule, +0,2%

Segmentul motocicletelor a scăzut cu 1,5%, menținând tendința descendentă observată și în lunile anterioare. INS atrage atenția că această zonă este puternic influențată de sezonalitate, de modificările de preț și de ritmul mai lent de înlocuire a vehiculelor pe două roți.

Pe seria ajustată, creșterea anuală este de 3,3%, ceea ce arată că sectorul își păstrează direcția ascendentă chiar și atunci când sunt eliminate influențele calendaristice.

Evoluțiile din primele nouă luni ale anului evidențiază câteva tendințe clare:

Românii investesc tot mai mult în întreținerea mașinilor: creșterile de două cifre arată că service-urile auto devin un pilon major al industriei.

Piața autovehiculelor se stabilizează, cu o creștere moderată, dar constantă.

Segmentul moto rămâne volatil, puternic influențat de sezonalitate și de preferințele în schimbare ale consumatorilor.

Vânzările de piese și accesorii continuă să crească, semn al unui parc auto în proces de reînnoire lentă, dar activă.

Per ansamblu, 2025 se conturează ca un an de consolidare pentru piața auto, cu un ritm de creștere mai echilibrat și cu un accent tot mai puternic pe serviciile conexe.