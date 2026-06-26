INS: Comerțul cu ridicata a încetinit în aprilie. Cifra de afaceri a scăzut atât față de luna martie, cât și comparativ cu anul trecut

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata din România a înregistrat o scădere în luna aprilie 2026, atât în comparație cu luna precedentă, cât și raportat la aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția reflectă încetinirea activității în mai multe sectoare importante ale economiei, deși pe ansamblul primelor patru luni ale anului comerțul cu ridicata se menține încă pe plus.

Datele INS se referă la comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete.

În aprilie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut cu 14,7% față de luna martie, ca serie brută. După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, diminuarea a fost de 4,2%.

Declinul lunar a fost determinat în principal de reducerea activității în comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații, unde cifra de afaceri s-a diminuat cu 27,2%. Scăderi importante au fost înregistrate și în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, unde activitatea s-a redus cu 25,7%, precum și în comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, care a coborât cu 20,1%.

De asemenea, INS a consemnat reduceri ale cifrei de afaceri în comerțul cu ridicata specializat al altor produse, în comerțul cu bunuri de consum nealimentare, în activitățile de intermediere și în comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului.

Rezultate mai slabe și comparativ cu aprilie 2025

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, comerțul cu ridicata a continuat să piardă din ritm. Cifra de afaceri a fost cu 0,5% mai mică în seria brută și cu 1% în seria ajustată sezonier.

Cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în comerțul cu ridicata nespecializat, unde cifra de afaceri a coborât cu 16,7%, urmat de comerțul cu alte mașini, echipamente și furnituri, cu un recul de 13,1%. Comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun a înregistrat o diminuare de 7,5%, iar activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au scăzut cu 7,1%.

În același timp, au existat și domenii care au continuat să crească. Comerțul cu ridicata specializat al altor produse a avansat cu 16%, comerțul cu bunuri de consum nealimentare a crescut cu 4,3%, iar comerțul cu produse agricole brute și animale vii a înregistrat un plus de 1,6% față de aprilie 2025.

Chiar dacă luna aprilie a adus o încetinire a activității, bilanțul pentru perioada ianuarie-aprilie 2026 rămâne pozitiv.

Potrivit INS, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 1,8% față de aceeași perioadă din 2025, iar în seria ajustată sezonier avansul este de 1,7%.

Creșterea din primele patru luni a fost susținută în principal de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, care a avansat cu 11,9%, de comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații, cu un plus de 6,8%, precum și de comerțul cu bunuri de consum nealimentare, unde cifra de afaceri a urcat cu 5,2%. Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au înregistrat, la rândul lor, o creștere de 4,3%.

Pe de altă parte, comerțul cu ridicata nespecializat a consemnat cea mai mare scădere din perioada analizată, de 11,7%. Evoluții negative au fost înregistrate și în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun, în comerțul cu alte mașini și echipamente, precum și în comerțul cu produse agricole brute și animale vii.

Evoluția publicată de Institutul Național de Statistică indică o temperare a activității din comerțul cu ridicata în luna aprilie, după avansurile înregistrate în lunile anterioare. Deși rezultatele lunare și anuale au fost negative, nivelul activității din primele patru luni ale anului rămâne peste cel din aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce arată că sectorul continuă să aibă o evoluție pozitivă la nivelul întregului an, chiar dacă ritmul de creștere s-a redus.