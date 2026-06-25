Eurostat: România, în topul scumpirilor din construcții: prețurile au urcat cu peste 130% în ultimul deceniu

Costurile lucrărilor de construcții au crescut semnificativ în Uniunea Europeană în ultimii zece ani, avansând cu 48,2% între 2015 și 2025. România se numără printre statele cu cele mai mari scumpiri, prețurile majorându-se cu 130,7%, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Între 2015 și 2025, prețurile de construcție pentru acest tip de lucrări de construcție au crescut cu 48,2 % în întreaga Uniune Europeană. O mare parte din această creștere a fost destul de recentă, deoarece creșterile anuale din 2021 (+5,8 %), 2022 (+12,2 %) și 2023 (+6,9 %) au fost mai mari decât în ceilalți ani din această perioadă. Rata de creștere a fost de +2,3 % în 2024 și de +1,3 % în 2025.

La nivel de țară, prețurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu în Bulgaria (+166,1%), Ungaria (+155,4%) și România (+130,7%). Cele mai lente creșteri au fost înregistrate în Italia (+17,0%), Grecia (+17,3%) și Finlanda (+22,1%), a transmis, miercuri, Eurostat.

În 2024, consumul final total de energie în sectorul serviciilor din UE a fost de 4 971 de petajouli (PJ), în ușoară creștere de la 4 886 PJ în 2023 (+1,7 %). Între 1990 și 2024, consumul de energie în acest sector a crescut cu 25 %.

Ponderea sectorului serviciilor în consumul final de energie în 2024 a fost de 13,5 %, mult mai mică decât cea a activităților de transport (32,3 %), a gospodăriilor (26,0 %) și a sectorului industrial (24,5 %), depășind doar agricultura, silvicultura și pescuitul (3,6 %).

Energia electrică (52,0 %) și gazele naturale (25,4 %) au reprezentat mai mult de trei sferturi din consumul final de energie al sectorului, urmate de energiadin surse regenerabile și biocombustibili, cu un procent de 8,7 %. Căldura a reprezentat 7,7 %, petrolul și produsele petroliere 5,6 %, iar restul de 0,6 % a fost legat de alte produse energetice, cum ar fi cărbunele sau deșeurile, potrivit sursei citate anterior.

În 2024, cel mai mare subsector al serviciilor din UE a fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu un consum final de energie de 1 021 PJ, reprezentând 21,2 % din totalul consumului final pe servicii.

Subsectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul a fost urmat de cel al sănătății umane și al asistenței sociale, cu 506 PJ (10,5%) și de cel al serviciilor de cazare și alimentație publică, cu 503 PJ (10,5%). Au urmat activități profesionale, științifice, tehnice și alte servicii, cu un consum de 492 PJ (10,2%).