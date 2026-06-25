Eurostat: România, în topul scumpirilor din construcții: prețurile au urcat cu peste 130% în ultimul deceniu
SURSA FOTO: Facebook, Ciprian Ciucu - șantier, clădire în construcție
Costurile lucrărilor de construcții au crescut semnificativ în Uniunea Europeană în ultimii zece ani, avansând cu 48,2% între 2015 și 2025. România se numără printre statele cu cele mai mari scumpiri, prețurile majorându-se cu 130,7%, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.
România, în topul scumpirilor din construcții: prețurile au urcat cu peste 130% în ultimul deceniu
Între 2015 și 2025, prețurile de construcție pentru acest tip de lucrări de construcție au crescut cu 48,2 % în întreaga Uniune Europeană. O mare parte din această creștere a fost destul de recentă, deoarece creșterile anuale din 2021 (+5,8 %), 2022 (+12,2 %) și 2023 (+6,9 %) au fost mai mari decât în ceilalți ani din această perioadă. Rata de creștere a fost de +2,3 % în 2024 și de +1,3 % în 2025.
La nivel de țară, prețurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu în Bulgaria (+166,1%), Ungaria (+155,4%) și România (+130,7%). Cele mai lente creșteri au fost înregistrate în Italia (+17,0%), Grecia (+17,3%) și Finlanda (+22,1%), a transmis, miercuri, Eurostat.
Consumul de energie în sectorul serviciilor a crescut cu 1,7 % în 2024
În 2024, consumul final total de energie în sectorul serviciilor din UE a fost de 4 971 de petajouli (PJ), în ușoară creștere de la 4 886 PJ în 2023 (+1,7 %). Între 1990 și 2024, consumul de energie în acest sector a crescut cu 25 %.
Ponderea sectorului serviciilor în consumul final de energie în 2024 a fost de 13,5 %, mult mai mică decât cea a activităților de transport (32,3 %), a gospodăriilor (26,0 %) și a sectorului industrial (24,5 %), depășind doar agricultura, silvicultura și pescuitul (3,6 %).
Energia electrică (52,0 %) și gazele naturale (25,4 %) au reprezentat mai mult de trei sferturi din consumul final de energie al sectorului, urmate de energiadin surse regenerabile și biocombustibili, cu un procent de 8,7 %. Căldura a reprezentat 7,7 %, petrolul și produsele petroliere 5,6 %, iar restul de 0,6 % a fost legat de alte produse energetice, cum ar fi cărbunele sau deșeurile, potrivit sursei citate anterior.
Care sunt serviciile care consumă cea mai multă energie?
În 2024, cel mai mare subsector al serviciilor din UE a fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu un consum final de energie de 1 021 PJ, reprezentând 21,2 % din totalul consumului final pe servicii.
Subsectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul a fost urmat de cel al sănătății umane și al asistenței sociale, cu 506 PJ (10,5%) și de cel al serviciilor de cazare și alimentație publică, cu 503 PJ (10,5%). Au urmat activități profesionale, științifice, tehnice și alte servicii, cu un consum de 492 PJ (10,2%).
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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