Datele anchetei realizate în martie arată că, pentru următoarele trei luni, managerii anticipează o creștere moderată a producției industriale (sold conjunctural +6%), în timp ce numărul de salariați va rămâne relativ stabil (-5%). În schimb, prețurile produselor industriale sunt estimate să crească semnificativ (+34%).

În sectorul construcțiilor, se prognozează o creștere a volumului lucrărilor (+17%) și o stabilitate a forței de muncă (-1%), însă prețurile lucrărilor ar urma să crească accentuat (+50%).

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează stabilitatea cifrei de afaceri (-4%) și a numărului de angajați (+2%), dar anticipează majorări puternice de prețuri, confirmate de un sold conjunctural de +50%.

În sectorul serviciilor, cererea este așteptată să rămână stabilă (0%), iar numărul de salariați să nu înregistreze schimbări semnificative (-4%). Totuși, și aici se prevede o creștere a prețurilor (+26%).

Potrivit INS, aceste estimări se bazează pe percepțiile managerilor și sunt exprimate prin solduri conjuncturale, care reflectă tendințele anticipate ale activității economice, ocupării și prețurilor, fără a reprezenta valori exacte ale evoluțiilor statistice.

”În luna ianuarie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, a scăzut, faţă de luna decembrie 2025, atât ca serie brută cu 28,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,8%. Faţă de luna ianuarie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în luna ianuarie 2026, a scăzut, atât ca serie brută cu 4,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,9%”, arată datele INS.

În ianuarie 2026, comparativ cu decembrie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut per ansamblu cu 28,2% în serie brută. Declinele au fost generate de reducerea activității în producția cinematografică și media (-35,1%), serviciile IT (-32%), alte servicii pentru companii (-29%), comunicații (-22,5%) și transporturi (-21%). În serie ajustată sezonier, scăderea a fost de 9,8%.

Față de ianuarie 2025, cifra de afaceri a înregistrat un recul de 4,4% în serie brută, influențat de scăderi în transporturi (-9,7%), IT (-3,9%), alte servicii pentru întreprinderi (-3,5%) și comunicații (-0,8%). Singurul sector pe creștere a fost cel al producției cinematografice și media, cu un avans de 8,1%.

În serie ajustată în funcție de sezonalitate și zile lucrătoare, scăderea anuală a fost de 4,9%, potrivit datelor INS.