INS anunță schimbări importante în economie pentru vara lui 2026. Construcțiile cresc, iar comerțul și serviciile intră pe scădere

Datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza anchetelor de conjunctură realizate în luna iunie 2026, indică evoluții diferite în principalele sectoare ale economiei românești pentru perioada iunie-august 2026. Potrivit estimărilor managerilor, industria prelucrătoare va rămâne stabilă, construcțiile vor continua să crească, în timp ce comerțul cu amănuntul și sectorul serviciilor se confruntă cu perspective mai puțin favorabile. În același timp, majoritatea sectoarelor economice anticipează majorări de prețuri în următoarele trei luni.

Conform datelor publicate de INS, rezultatele anchetei de conjunctură realizate în luna iunie arată că, în sectorul industriei prelucrătoare, volumul producției va înregistra o relativă stabilitate în perioada iunie-august 2026, situație reflectată de un sold conjunctural de +1%.

În ceea ce privește numărul de salariați, managerii estimează, de asemenea, o evoluție stabilă, soldul conjunctural fiind de -3%.

În schimb, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească în următoarele trei luni, tendință evidențiată printr-un sold conjunctural de +25%.

Potrivit estimărilor prezentate de INS, în sectorul construcțiilor se prognozează o creștere a volumului producției în perioada iunie-august 2026, soldul conjunctural fiind de +17%.

În ceea ce privește piața muncii, se estimează o relativă stabilitate a numărului de salariați, reflectată printr-un sold conjunctural de +2%.

Totodată, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să înregistreze o creștere accentuată, soldul conjunctural atingând +45%, cel mai ridicat nivel dintre sectoarele analizate.

Managerii din sectorul comerțului cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni o scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind de -14%, potrivit datelor INS.

De asemenea, angajatorii din acest sector anticipează o reducere moderată a numărului de salariați, indicată de un sold conjunctural de -7%.

În același timp, comercianții estimează o creștere accentuată a prețurilor, soldul conjunctural fiind de +41%.

Datele publicate de INS arată că managerii din sectorul serviciilor estimează o scădere a cererii în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -24%.

Totodată, se anticipează o reducere a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de -29%, cea mai accentuată scădere prognozată dintre toate sectoarele analizate.

În ceea ce privește prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor, managerii estimează că acestea vor continua să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +16%.

Institutul Național de Statistică precizează că rezultatele prezentate au fost obținute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna iunie 2026 și reflectă estimările managerilor privind evoluția activității economice, a numărului de salariați și a prețurilor.

Rezultatul final este exprimat sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferență între ponderea respondenților care estimează o evoluție pozitivă a fenomenului analizat și ponderea celor care anticipează o evoluție negativă.

INS subliniază că soldul conjunctural reflectă percepția managerilor asupra dinamicii unui fenomen și nu trebuie confundat cu ritmul efectiv de creștere sau de scădere al indicatorilor statistici produși de instituție.

Anchetele de conjunctură sunt realizate în cofinanțare cu contribuția Comisiei Europene, prin Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare (DGECFIN) de la Bruxelles. Următorul comunicat privind tendințele în activitatea economică va fi publicat la data de 28 iulie 2026.