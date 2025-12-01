Petrom a devenit principala sursă de bani pentru grupul OMV, potrivit Krone. În prezent, „60% din profitul OMV vine din România”, iar directorul Alfred Stern consideră Petrom foarte important pentru strategie. Atunci când OMV a cumpărat pachetul majoritar la Petrom acum mai bine de 20 de ani, mulți au considerat că e o mișcare riscantă.

Acum, experții citați de presa austriacă spun că lucrurile s-au schimbat rapid, iar Petrom e cea mai profitabilă parte a grupului, care controlează cea mai mare companie de energie din România. Publicația mai spune că aproape 60% din profitul total al OMV vine de la Petrom, deși acest procent nu apare clar în rapoartele financiare.

OMV Petrom face anual profituri uriașe, care aduc dividende mari. În 2024, a avut un profit net de 4,14 miliarde de lei; în 2023, profitul net a fost de 3,94 miliarde de lei; iar în 2022, compania a înregistrat cel mai mare profit din istoria sa: 10,28 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro).

De la privatizarea din 2004 și până acum, OMV Petrom a avut o singură pierdere, în 2015, când a raportat un minus de 630 milioane de lei din cauza scăderii prețului petrolului la nivel mondial.

Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a spus că compania face restructurări și că vor fi vizate aproximativ 1.000 de posturi. Ea a explicat că analiza se face pentru a se adapta la prețurile mai mici ale petrolului și că există programe pentru creșterea eficienței costurilor, care includ și evaluarea numărului de angajați.

Verchere a menționat că unele reduceri au fost deja făcute, că aproximativ jumătate din cele 1.000 de posturi vizate au fost deja eliminate, majoritatea în acest an, iar restul vor fi reduse în 2026 și 2027. De asemenea, ea a spus că procesul continuă și că mai multe măsuri sunt deja în implementare.