OUG pentru Lukoil. Guvernul Bolojan va putea interveni asupra companiilor din România afectate de sancțiuni

Guvernul Bolojan a dat o ordonanță de urgență care îi permite să preia control temporar („sub tutelă”) asupra firmelor din țară afectate de sancțiuni date de alte state, chiar dacă România nu este obligată să respecte acele sancțiuni. Măsura a apărut după ce SUA a pus sancțiuni dure companiei Lukoil. Până acum, statul putea interveni doar dacă firma cerea asta. De acum, Executivul poate decide singur.

Statul român poate trimite un supraveghetor în astfel de companii. Acesta poate participa la ședințele conducerii, vede toate documentele firmei, verifică tranzacțiile și plățile externe și anunță Guvernul Bolojan dacă apare vreun risc. Este plătit de companie cu cel puțin 10.000 de lei pe lună.

Supravegherea este folosită dacă sancțiunile străine afectează economia României, cresc prețurile sau pun în pericol securitatea energetică. Executivul spune că unele sancțiuni date de alte țări pot lovi indirect companiile din România și pot duce la blocaje, scumpiri, pierderea joburilor sau probleme în energie.

Lukoil are în România rafinăria Petrotel Ploiești, peste 300 de benzinării, afaceri cu uleiuri auto, comerț cu petrol și gaze, plus o concesiune offshore în Marea Neagră. După sancțiunile impuse de SUA companiei-mamă, România vrea să se asigure că firmele Lukoil de aici nu intră în blocaj. Trei companii sunt deja interesate să cumpere rafinăria și rețeaua de benzinării.

LUKOIL România este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața petrolului și are peste 3.000 de angajați.

Cele mai multe investiții au mers în construirea rețelei proprii de benzinării, modernizarea lor și îmbunătățirea modului în care funcționează. Compania a investit în reconstrucția stațiilor, extinderea rețelei de GPL, deschiderea unor stații noi și o platformă IT foarte performantă, care ajută la o operare mai eficientă.

Pentru activitatea și rezultatele din 2014, LUKOIL România a primit două premii importante: locul I pentru cea mai bună companie LUKOIL din afara Rusiei și locul al II-lea în Topul Național al Firmelor din România, la categoria „Întreprinderi foarte mari”, în domeniul comerțului cu carburanți.

Compania are implementat un sistem de management recunoscut internațional (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), prin care se asigură că oferă produse și servicii de calitate, protejează sănătatea și siguranța angajaților și reduce impactul asupra mediului, respectând și standardele europene de sustenabilitate (ISCC-EU).