România se află pe locul al treilea în Europa la capitolul coeziune, potrivit datelor Comisiei Europene, a declarat marți ministrul Investițiilor. El a precizat că plățile au ajuns la aproximativ 16%, iar proiectele aferente apelurilor deja lansate sunt realizate în proporție de aproape 80%.

Ministrul a precizat că datele interne arată un nivel al plăților și mai ridicat, de 18,85%, subliniind că ritmul de absorbție a fondurilor de coeziune a crescut semnificativ.

El a atras atenția că, deși PNRR a fost în centrul dezbaterilor publice din cauza termenelor stricte, fondurile de coeziune reprezintă o miză chiar mai mare: aproximativ 31 de miliarde de euro în granturi, față de 13,5 miliarde prin PNRR. În acest context, ministrul a subliniat că progresele realizate în ultimele cinci luni demonstrează o performanță solidă în accesarea fondurilor europene.

”Statisticile pe care le avem noi sunt poate şi mai actualizate. Noi suntem la 18,85%”, a mai spus el. Potrivit ministrului, pe partea de coeziune au accelerat şi aici foarte puternic. ”Cred că, deşi PNRR-ul a fost în atenţia tuturor, pentru că, evident, este o politică crucială, un deadline de 31 august care este foarte aproape, să nu uităm că pe coeziune avem de două ori mai mulţi bani nerambursabili decât pe PNRR. Deci, pe PNR-ul avem 13,5 miliarde granturi, pe coeziune, 31 miliarde. Şi asta, cred cumva că ar trebui să ne dea o imagine asupra faptului că avem în aceste cinci luni de zile atât performanţă în ceea ce priveşte folosirea fondurilor europene”, a spus el.

Ministrul a reamintit că PNRR pune la dispoziția României 21,4 miliarde de euro, dintre care 13,5 miliarde reprezintă granturi. În paralel, Politica de coeziune oferă 31 de miliarde de euro fonduri nerambursabile, la care se adaugă 12 miliarde de euro cofinanțare publică, ajungându-se la un total de 43 de miliarde de euro. Pîslaru a subliniat că în acest domeniu există un tablou de monitorizare mai detaliat decât în cazul PNRR, deoarece infrastructura informatică era deja bine dezvoltată.

”După cum ştiţi, în PNRR avem 21,4 miliarde de euro la dispoziţia României, vorbesc pe total, din care 13,5 sunt nerambursabili. Pe partea de coeziune, avem 31 miliarde de euro nerambursabili, la care se adaugă încă 12 miliarde de euro finanţare publică, la un total de 43 miliarde de euro. Acest tabloul de bord, este mai complex făcut decât pentru PNRR, pentru că aici aveam deja un sistem informatic bine aşezat”, a spus Pîslaru.

Ministrul Investițiilor a precizat că, în prezent, sunt contractate 7.419 proiecte în cadrul Politicii de coeziune, toate aflate în derulare. El a subliniat importanța menținerii unei transparențe ridicate în ceea ce privește ritmul de absorbție a fondurilor europene.