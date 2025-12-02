Marți, într-o conferință de presă la Guvern, Dragoș Pîslaru a explicat că jalonul 215 se referă la pensiile speciale și că, din punctul său de vedere, situația este clară, deoarece Guvernul României continuă procedura, chiar dacă termenul limită de 28 noiembrie pentru promulgare nu a fost respectat.

„Asta nu ne oprește însă să ducem reforma până la capăt și din acest punct de vedere, chiar astăzi știți că există în Parlament asumarea răspundării și sperăm să mișcăm procedurile pentru ca să avem o promulgare într-un timp cât mai scurt cu putință. Din perspectiva acestui jalon, ce este foarte important este că România a prezentat în scrisoarea depusă vineri faptul că voința politică există, că s-a manifestat în timp util, că bineînțeles discutăm de aspecte procedurale care ne-au împiedicat să avem promulgarea încă”, a spus ministrul.

Un alt jalon, al patrulea, respectiv jalonul 79, viza selectarea și numirea membrilor Consiliilor de Administrație în domeniul transporturilor pentru CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex și CFR Călători. Această etapă implică 19,8 milioane de euro proveniți din componenta de împrumut.

„Aici avem vestea bună că am prezentat, așa cum era cerința, indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație la CNIR, așa cum era o cerință explicită în scrisoarea de suspendare, dar procedurile de selecție sunt încă în desfășurare în condiții de transparență, n-au putut fi finalizate la timp. Deci din această perspectivă, am explicat eforturile, am explicat că procesele sunt în derulare, dar nu am venit cu detaliile efective cu privire la selecție, pentru că nu a fost finalizată”, a spus Pîslaru.

În cazul cererii de plată numărul 3, după transmiterea scrisorii de către România, urmează o perioadă de aproximativ două luni în care Comisia Europeană va evalua documentele depuse de Guvernul român. Ulterior, CE va emite o scrisoare de observații, în care va prezenta punctul său de vedere asupra modului în care România a îndeplinit jaloanele respective.

„În mod evident, ca urmare a acelei scrisori de observații, România va avea din nou la dispoziție un termen de circa două luni de zile, pentru a putea justifica dacă există diferențe de opinie față de abordarea Comisiei și nu vă ascund faptul că, în mod evident, sperăm că până când o să vină scrisoarea de observații, cel puțin pe subiectul acesta legat de legea cu privire la pensiile speciale, noi să fi terminat reforma în totalitate, adică să fie promulgată”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat data depunerii cererii de plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceasta a fost amânată din cauza deciziei CCR privind legea pensiilor speciale. Prin această cerere, România urmărește accesarea a 2,62 miliarde de euro.

„Am primit feedback de la Comisia Europeană … noi nu trimitem lucrurile de dragul de a le trimite”, a dezvăluit ministrul în cadrul unei conferințe de presă. „Avem o întârziere (…) inițial voiam să depunem documentele până la începutul lunii noiembrie”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru a precizat că noul termen este 15 decembrie și a explicat că reorganizarea Romsilva reprezintă ultima problemă majoră de rezolvat. În cazul aprobării cererii, România ar putea primi tranșa de fonduri în prima parte a anului viitor.